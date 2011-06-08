25 kişi E.coli'nin tedavisi 'para etmediği' için öldü

T24- Adeliade Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi Yöneticisi Prof. James Paton, 12 ülkeye yayılanan ve 25 kişinin ölümüne neden olan E.coli'ye karşı tedavi bulduklarını ancak "ticari kar sağlanmadığı" gerekçesiyle çalışmaları durdurduklarını söyledi.

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Adeliade Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi Yöneticisi Paton, 2000 yılında E. coli'ye karşı hayat kurtarıcı bir tedavi geliştirmek için çalışan Adeliade Üniversitesi'nden bir ekibin parçası olduğunu söyledi. Avustralya'da yayımlanan The Advertiser'a konuşan Paton, E.coli'yi çok önceden engelleyebileceklerini açıkladı.

E. coli'nin ürettiği toksini bağlayan ve nötralize eden probiyotik bakteri içeren tedavinin fareler üzerinde yüzde 100 etkili olduğunu belirten Prof. Paton, eğer ticari kar sağlasaydı tedavinin çok da pahalı olmadan daha geniş ölçekli üretilecebileceğini söyledi. Paton, "eğer klinik gelişmeler doğru işleseydi ve hasta enfeksiyonu kaptıktan hemen sonra uygulansaydı, tedavi bazı komplikasyonları ve ölümleri engellerdi" dedi.



(Çeviri: Hazal Özvarış- T24)