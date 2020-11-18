25 Kasım Taksim İnisiyatifi: Öfkemiz sarsın dünyayı, 25 Kasım’da Taksim’deyiz!

25 Kasım Taksim İnisiyatifi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü için 25 Kasım Çarşamba günü 19.30’da Taksim’de olacağını duyurdu.

“Öfkemiz sarsın dünyayı” sloganıyla çağrı yapan 25 Kasım Taksim İnisiyatifi’nin çağrısı şöyle:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde öfkemiz büyük!

Erkek devlet şiddeti her geçen gün artarken, kadınlar olarak her gün şiddete uğrarken, haklarımıza saldırılırken; bizler, yaşamlarımız ve özgürlüğümüz için bir araya geliyoruz.

Bugün Şili’den Polonya’ya, Arjantin’den Lübnan’a, Meksika’dan Hindistan’a her yerde öfkemiz dünyayı sarıyor. Eşit, adil, özgür ve şiddetsiz bir dünyada yaşamak ve birbirimizi yaşatmak için 25 Kasım Çarşamba günü saat 19.30’da Taksim Tünel’deyiz!”