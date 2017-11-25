25 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

(özel) DEMİR GRUP SİVASSPOR KAPTANI ZİYA ERDAL: \"KALİTELİ YABANCILAR GELSİN\"

Demir Grup Sivasspor\'un kaptanı Ziya Erdal, \"Kaliteli yabancıların gelmesi hem Türk futbolu adına hem Türk futbolcular adına önemli. Yabancı kuralının kısıtlanmasının pek bir şey değiştireceğini sanmıyorum ama kriterlere uygun yabancılar gelirse daha iyi olur\" dedi.

Son dönemde milli takıma çağrılmayı beklediğini ama bunun gerçekleşmediğini belirten Erdal, futbolu Sivasspor\'da bırakmak istediğini dile getirdi.

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