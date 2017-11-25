25 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

(özel) DEMİR GRUP SİVASSPOR KAPTANI ZİYA ERDAL: \"KALİTELİ YABANCILAR GELSİN\"
Demir Grup Sivasspor\'un kaptanı Ziya Erdal, \"Kaliteli yabancıların gelmesi hem Türk futbolu adına hem Türk futbolcular adına önemli. Yabancı kuralının kısıtlanmasının pek bir şey değiştireceğini sanmıyorum ama kriterlere uygun yabancılar gelirse daha iyi olur\" dedi.
Son dönemde milli takıma çağrılmayı beklediğini ama bunun gerçekleşmediğini belirten Erdal, futbolu Sivasspor\'da bırakmak istediğini dile getirdi.
ÜPER LİG
14.00 Göztepe - Teleset Mobilya Akhisarspor
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
19.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
FENERBAHÇE
15.00 Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak
19.00 Fenerbahçe kafilesi Antalya\'ya gidecek.
20.00 Antalya\'ya varış.
TFF 1. LİG
13.00 Adanaspor - Gaziantepspor
13.00 İstanbulspor - Samsunspor
15.30 Elazığspor - Boluspor
15.30 Akın Çorap Giresunspor - MKE Ankaragücü
AVRUPA LİGLERİ
17.30 Augsburg - Wolfsburg (Yunus Mallı)
17.30 Borussia Dortmund - Schalke 04 (Nuri Şahin - Ömer Toprak)
17.30 Freiburg - Mainz 05 (Çağlar Söyüncü)
17.30 RB Leipzig - Werder Bremen (Beşiktaş\'ın rakibi)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
13.00 Adana ASKİ - Samsun Canik Belediye
14.00 Mersin BŞB - Beşiktaş
14.00 OGM Orman Gençlik - Yakın Doğu Üniversitesi
15.00 Galatasaray - Botaş
16.00 Bellona AGÜ Spor - Çukurova Basketbol
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14.00 Galatasaray - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
14.00 Nilüfer Belediye - Halkbank
15.00 İlbank - Bursa BŞB
16.00 Eczacıbaşı VitrA - Seramiksan
17.00 Çanakkale Belediye - Beşiktaş
17.00 VakıfBank - Fenerbahçe
EFELER VOLEYBOL LİGİ
16.00 Fenerbahçe - Arkas Spor