25. İzmir Kitap Fuarı kasım ayına ertelendi

TÜYAP tarafından düzenlenen 25. İzmir Kitap Fuarı, korona virüsü salgını kapsamında alınan tedbirler ve yaşanan seyahat engelleri nedeniyle ertelenmişti. Fuarın yeni tarihi 28 Kasım – 6 Aralık 2020 olarak belirlendi.

28 Kasım’da düzenlenecek olan İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Fuarın bu seneki onur konuğu ise İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak. Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Veysel Çolak’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak ve TÜYAP tarafından kendisi için armağan kitap hazırlanacak.