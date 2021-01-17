25. İstanbul Tiyatro Festivali'ne yerli proje başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2004’ten bu yana gerçekleştirilen, bu yıl 25’incisi kasım ayında düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali’ne yerli proje başvuru süreci başladı. Türkiye’den profesyonel topluluk ve sanatçıların festivalde prömiyer yapacak projeleri için son başvuru tarihi 15 Mart.

Başvurularda tema sınırlaması bulunmasa da 25. İstanbul Tiyatro Festivali, son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan “iklim krizi”, “kadın ve kadına şiddet” konularına da dikkat çekmeyi amaçlıyor.

15 Ocak–15 Mart 2021 tarihleri arasında sadece internet üzerinden yapılabilecek başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru formu festivalin resmi internet sayfasında yer alıyor.

Festivale başvuru koşulları şöyle:

- Sahnelenecek eser İstanbul’da prömiyer yapmamış olmalıdır. Daha önce İstanbul’da sahnelenmiş yapımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvurulan oyun metninin telif hakları alınmış olmalıdır.

- Üniversitelerin tiyatro kulüpleri ve amatör tiyatro toplulukları tarafından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Topluluk ve sanatçılar festivale yalnızca tek bir eser ile başvurabilir.

- Başvuru formuyla birlikte oyun metninin de iletilmesi zorunludur (dans veya sözsüz performanslar hariç).

- Başvurmak için en geç 15 Mart 2021 saat 18.00’e kadar başvuru formunu, formda istenilen ek dokümanları da yükleyerek eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunu doldurmanızın ardından başvurunuz otomatik olarak festival ekibine ulaşacak ve festival ekibi size başvurunuzun teslim alındığında dair bir onay e-postası da ayrıca iletecektir. Festival ekibiyle başvurunuzla ilgili çevrim içi olarak görüşmek isterseniz tiyatro.basvuru@iksv.org adresine randevu talep eden bir e-posta göndermenizi rica ederiz.

- 15 Mart Pazartesi günü saat 18.00’den itibaren çevrim içi başvuru formuna erişilemeyecektir. Bu tarihten sonra e-posta vb. yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Başvuru sürecinin ardından Danışma Kurulu ile yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçlar, mayıs ayı sonunda bütün katılımcılara e-posta ile bildirilecektir. Danışma Kurulu, festival programında yer vermek üzere daha önce İstanbul’da prömiyer yapmış oyun, dans veya performanslardan bir veya birkaçını seçebilir. Danışma Kurulu’nun belirleyeceği bu gösteriler başvuruya açık değildir.