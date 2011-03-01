-25. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle: 11 Mart Cuma: 20.00 Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs) 12 Mart Cumartesi: 14.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Hüseyin Avni Aker) 13 Mart Pazar: 14.00 Bucaspor-Gaziantepspor (Yeni Buca) 16.00 Sivasspor-Kayserispor (Sivas 4 Eylül) 17.00 Medical Park Antalyaspor-Gençlerbirliği (Mardan Antalyaspor) 19.00 Fenerbahçe-Konyaspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 14 Mart Pazartesi: 20.00 Ankaragücü-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)