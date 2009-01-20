25 gün buzlukta sürüklendiler

Myanmarlı 2 balıkçı, Avustralya açıklarında teknelerinin batmasının ardından içine girdikleri bir buzlukta tam 25 gün yaşam mücadelesi verdi.



Avustralya deniz kurtarma birimi AMSA tarafından yapılan açıklamada, 2 Myanmarlının Avustralya'nın kuzeyindeki Cape York açıklarında rutin bir hava devriyesi tarafından bulunduğu belirtildi.



3 metrelik bir Tayland balıkçı teknesinde çalıştığını ve gemilerinin Noel'den 2 gün önce fırtınaya yakalanarak parçalandığını söyleyen balıkçılar, bölgeye gönderilen bir helikopter tarafından kurtarıldı.



Kazanın ardından gemiden düşen ve yakalanan balıkları saklamak için kullanılan bir buzluğa tutunan balıkçılar, bir aya yakın zamanda okyanusta yüzlerce kilometre sürüklendiklerini söyledi.



Gemide bulunan diğer 18 tayfayı kazadan sonra görmediklerini belirten balıkçılar, buzluk içerisinde biriken yağmur sularını içip, yine buzlukta kalan balık parçalarıyla beslenerek hayatta kaldıklarını ifade etti.



Kurtarıldıklarında bitkin durumda olan balıkçıların, helikoptere alınmalarının ardından dakikalar içerisinde ikişer litre su içtikleri kaydedildi.