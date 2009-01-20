T24 LogoT24 Logo
Dünya

25 gün buzlukta sürüklendiler

Myanmarlı 2 balıkçı, teknelerinin batmasının ardından içine girdikleri bir buzlukta tam 25 gün yaşam mücadelesi verdi

20 Ocak 2009 02:00

Myanmarlı 2 balıkçı, Avustralya açıklarında teknelerinin batmasının ardından içine girdikleri bir buzlukta tam 25 gün yaşam mücadelesi verdi.

Avustralya deniz kurtarma birimi AMSA tarafından yapılan açıklamada, 2 Myanmarlının Avustralya'nın kuzeyindeki Cape York açıklarında rutin bir hava devriyesi tarafından bulunduğu belirtildi.

3 metrelik bir Tayland balıkçı teknesinde çalıştığını ve gemilerinin Noel'den 2 gün önce fırtınaya yakalanarak parçalandığını söyleyen balıkçılar, bölgeye gönderilen bir helikopter tarafından kurtarıldı.

Kazanın ardından gemiden düşen ve yakalanan balıkları saklamak için kullanılan bir buzluğa tutunan balıkçılar, bir aya yakın zamanda okyanusta yüzlerce kilometre sürüklendiklerini söyledi.

Gemide bulunan diğer 18 tayfayı kazadan sonra görmediklerini belirten balıkçılar, buzluk içerisinde biriken yağmur sularını içip, yine buzlukta kalan balık parçalarıyla beslenerek hayatta kaldıklarını ifade etti.

Kurtarıldıklarında bitkin durumda olan balıkçıların, helikoptere alınmalarının ardından dakikalar içerisinde ikişer litre su içtikleri kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24