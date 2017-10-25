25 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE KUPASI 4\'ÜNCÜ TUR
13:00 Ofspor - Yeni Malatyaspor
13:00 Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor
13:00 Eyüpspor - Gümüşhanespor
13:00 İstanbulspor - Afjet Afyonspor
13:00 Batman Petrolspor - Denizlispor
14:30Çorum Belediyespor - Trabzonspor
16:30 Elazığspor - Sivas Belediyespor
17:00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor
18:30 Sivasspor - Kızılcabölükspor
19:00 Bucaspor - Amed Sportif
19:00 Gazişehir Gaziantep FK - Ankara Demirspor
19:00 BB Erzurumspor - Tire 1922
20:30 Osmanlıspor FK - Fatih Karagümrük
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
21:30 Ponferradina - Villarreal (Enes Ünal)
21:45 Chievo - Milan (Hakan Çalnanoğlu)
21:45 RB Leipzig - Bayern München (Beşiktaş\'ın rakibi)
21:45 Werder Bremen - Hoffenheim (Başakşehir\'in rakibi)
SULTANLAR LİGİ
14:00 Beşiktaş - VakıfBank
18:30 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Fenerbahçe
***BASKETBOL***
EUROLEAGUE
20:00 CSKA Moscow - Panathinaikos
20:45 Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes
21:30 Saski Baskonia SAD - Valencia Basket
22:00 Unicaja Malaga - Brose Baskets Bamberg
EUROLEAGUE KADINLAR
20:00 Fenerbahçe - BLMA
20:30 Yakın Doğu Üniversitesİ - UMMC Ekaterinburg
21.30 Bourges Basket - Galatasaray
ŞAMPİYONLAR LİGİ
19:30 Gaziantep Basketbol - Iberostar Tenerife
21:00 Ewe Baskets Oldenburg - Pınar Karşıyaka
FIBA AVRUPA KUPASI
20:30 İstanbul BBSK - Lukoil Academic Sofia
EURO CUP
20:15 Darüşşafaka - UNICS Kazan
20:00 Buducnost Podgorica - Galatasaray Odeabank
21:30 Dolomiti Energia Trento - Tofaş
EUROCUP KADINLAR
18:00 Bellona AGÜ Spor - Basket 90 Gdynia
18:30 Mersin BŞB - Enisey
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14:00 Beşiktaş - VakıfBank
18:30 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Fenerbahçe
ADRİYATİK KADINLAR LİGİ
19:30 ZKK Tresnjevka 2009 - İstanbul Üniversitesi