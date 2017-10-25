T24 LogoT24 Logo
Spor

25 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE KUPASI 4'ÜNCÜ TUR 13:00 Ofspor - Yeni Malatyaspor   13:00 Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor   13:00 Eyüpspor - Gümüşhanespor   13:00 İstanbulspor - Afjet Afyonspor   13:00 Batman Petrolspor - Denizlispor   14:30Çorum Belediyespor - Trabzonspo

25 Ekim 2017 13:09

TÜRKİYE KUPASI 4\'ÜNCÜ TUR
13:00 Ofspor - Yeni Malatyaspor  
13:00 Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor  
13:00 Eyüpspor - Gümüşhanespor  
13:00 İstanbulspor - Afjet Afyonspor  
13:00 Batman Petrolspor - Denizlispor  
14:30Çorum Belediyespor - Trabzonspor  
16:30 Elazığspor - Sivas Belediyespor  
17:00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor  
18:30 Sivasspor - Kızılcabölükspor  
19:00 Bucaspor - Amed Sportif  
19:00 Gazişehir Gaziantep FK - Ankara Demirspor  
19:00 BB Erzurumspor - Tire 1922  
20:30 Osmanlıspor FK - Fatih Karagümrük  

BEŞİKTAŞ
Takım izinli

FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY
Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
21:30 Ponferradina - Villarreal  (Enes Ünal)
21:45 Chievo - Milan  (Hakan Çalnanoğlu)
21:45 RB Leipzig - Bayern München  (Beşiktaş\'ın rakibi)
21:45 Werder Bremen - Hoffenheim  (Başakşehir\'in rakibi)

SULTANLAR LİGİ
14:00 Beşiktaş - VakıfBank
18:30 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Fenerbahçe

***BASKETBOL***
EUROLEAGUE 
20:00 CSKA Moscow - Panathinaikos
20:45 Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes
21:30 Saski Baskonia SAD - Valencia Basket
22:00 Unicaja Malaga - Brose Baskets Bamberg

EUROLEAGUE KADINLAR 
20:00 Fenerbahçe - BLMA
20:30 Yakın Doğu Üniversitesİ - UMMC Ekaterinburg
21.30 Bourges Basket - Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ
19:30 Gaziantep Basketbol - Iberostar Tenerife
21:00 Ewe Baskets Oldenburg - Pınar Karşıyaka

FIBA AVRUPA KUPASI 
20:30 İstanbul BBSK - Lukoil Academic Sofia

EURO CUP
20:15 Darüşşafaka - UNICS Kazan
20:00 Buducnost Podgorica - Galatasaray Odeabank
21:30 Dolomiti Energia Trento - Tofaş

EUROCUP KADINLAR 
18:00 Bellona AGÜ Spor - Basket 90 Gdynia
18:30 Mersin BŞB - Enisey

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
14:00 Beşiktaş - VakıfBank
18:30 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Fenerbahçe

ADRİYATİK KADINLAR LİGİ
19:30 ZKK Tresnjevka 2009 - İstanbul Üniversitesi 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE KUPASITUR 1300 OfsporYeni MalatyasporOrhangazi BelediyesporEyüpsporGümüşhanesporAfjet AfyonsporBatman PetrolsporDenizlisporBelediyesporTrabzonsporElazığsporSivas BelediyesporGençlerbirliğiTuzlasporSivasspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24