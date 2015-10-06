25. dönem milletvekilleri mesai saati başına 3500 TL alacak

Türkiye, 7 Haziran seçimlerinin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle 1 Kasım'da yeniden seçime giderken, 5 aylık milletvekilleri 'çalışmadıkları' 2.5 ayın maaşını da alacaklar. 1 Kasım seçimlerinde Meclis'e girmeyi başaran eski vekillere ise 'yeni dönem' için de 37 bin 500 lira daha ödenecek. Böylece 25.dönem milletvekillerinin 1 saati için kendilerine 3 bin 500 lira; toplamda ise 108 bin 750 lira maaş ödenmiş olacak.

7 Haziran'da milletvekili seçilenler, 1 Ekim tarihine kadar olan yaklaşık 4 aylık süre içinde 10 kez Genel Kurul toplantısına katıldılar ve 31 saat genel kurul mesaisi yaptılar. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, 3 ayda bir vekillik maaşının 'peşin ödenmesi' dolayısıyla 7 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar olan süre için 1 ay 1 haftalık maaş olarak kendilerine 18 bin 750 lira ödendi.

45 bin lira ödendi

15 Temmuz'da ise 3 aylık peşin maaş olarak, 15 Ekim'e kadar olan dönem için, 45 bin liralık ödeme yapıldı. Yasa gereği 15 Ekim'de ise, 15 Ocak 2016'ya kadar olan dönemin maaşı olarak 45 bin lira daha ödenecek. Böylece 25.dönem milletvekillerinin 1 saati için kendilerine 3 bin 500 lira; toplamda ise 108 bin 750 lira maaş ödenmiş olacak.

Yasanın 6. maddesi

Bir başka ifadeyle 25.dönem milletvekilleri 15 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 15 günlük vekillik ücreti olarak 7500 lira almaları gerekirken; fazladan 33 bin 750 lira alacaklar. Hürriyet'in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan vekiller, "Bu durum yeni bir kanuni düzenlemeden kaynaklanmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 6.maddesi hükmü gereği vekiller, seçimlerin yenilenmesi durumunda önceden aldıkları ödenek ve yollukları geri vermiyorlar" dediler.

Söz konusu kanunun ilgili hükmü şöyle, " Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itibaren, bu Kanunda belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanırlar. Herhangi bir nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden aybaşından itibaren verilmez. Ancak, ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. Aylık ödenek ve yollukların üç aylığı peşin olarak ve çekle ödenir." 7 Haziran vekillerinden emekli olanlar, bu maaşların yanı sıra 8 bin 200 liralık 'emekli vekil' maaşlarını da almaya devam ettiler.

1 Kasım'da Meclis'e giren yeniden maaş alacak

AKP'nin 1 Kasım milletvekili aday listesi 7 Haziran'a göre 'büyük ölçüde' değişirken; CHP, MHP ve HDP'de değişim sınırlı oldu. Peki ama 7 Haziran'da vekil olan ve 15 Ekim'de fazladan 2.5 aylık maaş alan isimler, 1 Kasım'da yeniden vekil seçilirlerse maaşları ne olacak? TBMM yetkilileri bu kişilerin 25.dönem vekili olarak aldıkları maaşları yasa gereği 'iade' edemeyeceklerini belirterek, "26.dönem milletvekili olarak Meclis'e geldiklerinde 1 Kasım'dan 15 Ocak'a kadar olan sürenin maaşını alacaklar. Yani diğer vekillerle birlikte onlara da 2.5 aylık maaş karşılığı 37 bin 500 lira ödenecek" yanıtını verdiler.

TBMM Başkanı Yılmaz:

Hayır kurumuna bağışlasınlar

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 1 Kasım'da yapılacak seçimler nedeniyle 25. Dönem milletvekillerinin 15 Ekim'de üç aylık maaş alacağını, bazı milletvekillerinin bundan rahatsız olduğunu, hatta bazılarının "uygunsa iade edelim" dediği iddiaları üzerine üzerine, "Alsınlar bir hayır kurumuna bağışlasınlar, çok daha uygun olur" demişti.