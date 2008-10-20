25 bin YTL’lik saat için 50 Türk sırada

İsviçreli ünlü saat üreticisi Raymond Weil, bundan sonda tamamen lüks marka olmaya karar verince en büyük destek Türkiye’den geldi.



Raymond Weil, 500 adet ürettiği 19 bin 200 franklık (25 bin 550 YTL) Nabucco Cuore Caldo modeli erkek saatleri ile bu değişikliği ilan ederken bu saatlerin 50 tanesi Türkiye’ye ayrıldı. Raymond Weil’in 100 ülkede 4 bin satış noktası bulunması, ülke başına ortalama 5 adet düşmesi anlamına gelmesi bu rakamı oldukça ilginç kılıyor. Raymond Weil saatlerin Türkiye Distribütörü Günsal Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Hüner, "Lüks saate talep konusunda Dubai ile yarışamayız, bu alanın birincisi o ama Türkiye’de ilk 10’da yer alıyor" dedi.



En ucuzu 3 bin dolar



Bugüne kadar fiyatından daha çok Don Giovanni, Othello, Parsifal gibi ünlü operaların isimlerini verdiği koleksiyorıyla tanınan Raymond Weil, 32 yıllık faaliyetlerini bu yıldan itibaren lüks kategorisinde sürdürmeye karar verdi. Markanın bu konuda en iddialı modeli Nabucco Cuore Caldo olurken, bir de 3 bin 390 franklık (4 bin 500 YTL civarında) Freelancer Chronograph modeli üretti. Hüner her iki modelin de özellikleri ile oldukça iddialı olduğunu belirtirken, bundan sonra lüks kategorisinde yarışacak olan Raymond Weil’in en ucuz saatinin 3 bin 500 frank olacağını söyledi. Az adetle daha yüksek ciro elde etmeyi amaçlayan Raymond Weil’in, Türkiye’de özellikle koleksiyonerlere sesleneceğini belirten Hüner, "Ayrıca saat artık bir prestij göstergesi olarak kabul ediliyor Türkiye’de" dedi. "Saat istemeden verilen bir kartvizittir" benzetmesi yapan Hüner, Türkiye için 50 bin adet saat ayrılırken, bunun bir yıl içinde satılmasını öngördüklerini kaydetti. Lacoste saatlerinin de dünyada en fazla satış yapan distribütörü olan Hüner, "Raymond Weil gibi lüks markalara saate özel bir düşkünlüğü olanlar, koleksiyonerler ilgi gösteriyor" dedi.



Raymond Weil ile buluşma ’yanlışlıkla’ oldu



Raymond Weil ile Günsal Saat’in birlikteliği 32 yıl öncesine, her iki şirketin de yeni kurulduğu yıllara dayanıyor. 1960 yılından bu yana saat sektöründe faaliyet gösteren Güneş Hüner, bundan 30 yıl kadar önce başka bir markanın temsilciğini istemek üzere İsviçre’ye gidiyor. Ancak yanlışlıkla başka bir saatçinin kapısını çalıyor. Güneş Hüner, Raymond Weil ile kısa bir sohbetin ardından, bu işte bir yanlışlık olduğunu fark ediyor. Bay Weil, ise "Biz de saatçiyiz ama sadece İsviçre’de faaliyet gösteriyoruz. Bizim saatlerimizi de Türkiye’de satabilir misiniz" diye farklı bir teklif sunuyor. Güneş Hüner bunu kabul edince, bugün 100 ülkede faaliyet gösteren Raymond Weil’in dünyadaki ilk distribütörü oluyor. (Hürriyet)

