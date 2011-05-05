-25 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİ BULUNDU BİLBAO (A.A) - 04.05.2011 - İspanya'nın kuzeyindeki bir mağarada, yaklaşık 25 bin yıl önce çizilmiş resimler bulundu. İspanyol yetkililer, antik yerleşimlerle ilgili işaretler arayan arkeologlar tarafından tesadüfen bulunan mağara resimlerinin, tarih öncesi insanlar tarafından çizildiğini söylediler. Mağaranın duvarına çizilmiş kırmızı renkteki at ve insan elleri resimlerinin, zaman içinde çok bozuldukları için fark edilmesinin zor olduğu ve Altamira Mağarası'ndaki resimlerle hemen hemen aynı zamanda çizildiği belirtildi. Yetkililer, uzmanların, sözkonusu mağarada tarih öncesinden kalma çanak çömlek ve aletler bulmak için keşfe çıkacaklarını kaydettiler. İspanya'nın kuzeyinde Altamira Mağarası'nda bulunan, dünyanın tarih öncesi dönemden kalma en iyileri arasındaki resimler, 1879 yılında keşfedilmişti. İlk homo sapienler, yaklaşık 35 bin yıl önce, İspanya'nın kuzeyine küçük gruplar halinde gelmişlerdi.