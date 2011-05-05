T24 LogoT24 Logo
Dünya

25 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİ BULUNDU BİLBAO (A.A)

05 Mayıs 2011 01:54

-25 BİN YILLIK MAĞARA RESİMLERİ BULUNDU BİLBAO (A.A) - 04.05.2011 - İspanya'nın kuzeyindeki bir mağarada, yaklaşık 25 bin yıl önce çizilmiş resimler bulundu.  İspanyol yetkililer, antik yerleşimlerle ilgili işaretler arayan arkeologlar tarafından tesadüfen bulunan mağara resimlerinin, tarih öncesi insanlar tarafından çizildiğini söylediler.   Mağaranın duvarına çizilmiş kırmızı renkteki at ve insan elleri resimlerinin, zaman içinde çok bozuldukları için fark edilmesinin zor olduğu ve Altamira Mağarası'ndaki resimlerle hemen hemen aynı zamanda çizildiği belirtildi. Yetkililer, uzmanların, sözkonusu mağarada tarih öncesinden kalma çanak çömlek ve aletler bulmak için keşfe çıkacaklarını kaydettiler. İspanya'nın kuzeyinde Altamira Mağarası'nda bulunan, dünyanın tarih öncesi dönemden kalma en iyileri arasındaki resimler, 1879 yılında keşfedilmişti. İlk homo sapienler, yaklaşık 35 bin yıl önce, İspanya'nın kuzeyine küçük gruplar halinde gelmişlerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24