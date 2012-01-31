25 bin erkeğe ne oldu





T24- TÜİK’in Kütahya’daki erkek nüfusun 25 bin azaldığını açıklaması kenti karıştırdı. "Savaşa mı girdik de bu kadar erkek nüfus gitti?” diyen Ak Parti Kütahya Milletvekili Kinay, durumun tuhaf olduğunu belirterek, TÜİK’ten açıklama istedi.



Hürriyet'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kütahya’daki erkek nüfusun 25 bin azaldığını açıklayınca kent karıştı. Valilik, belediye ve milletvekilleri, TÜİK’ten açıklama istedi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine geçildiğinden bu yana Kütahya nüfusunda hep tartışma yaşandığını savunan AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, şunları söyledi:





“Merkez ilçedeki sayım sonuçlarına göre kadın nüfus 116 binden 119 bine yükselirken, erkek nüfus 143 binden 118 bine gerilemiş, yani erkek nüfus 25 bin azalırken kadın nüfus 3 bin artmış görünüyor. TÜİK ile bu konuyla ilgili temas halindeyiz, kendilerinden izahat istedik. Valilik yazılı soru da yöneltti, belediye de bizler de soruyoruz, bunu açıklamaları gerekiyor.





Sayım sonuçlarına göre sadece merkez ilçede bir azalma sözkonusu. Nüfus Müdürlüğü’yle de görüştük, onlar da bizim gibi düşünüyor, yani nüfusun artacağı yönünde bir beklenti varken, dramatik bir şekilde azaldığı görülüyor. Kadın nüfus artarken erkek nüfus azalıyor. Ne oldu, savaşa mı girdik de bu kadar erkek nüfus gitti?





Tuhaf durum







Bu, az bir kayıp da değil, yüzde 20’lik bir kayıp sözkonusu. Biliyorsunuz, nüfus artışı gibi azalması da kent gelirini etkileyen bir faktör. Bunun nereden kaynaklanmış olabileceğine ilişkin bazı tahminler var. Mesela, kentteki asker nüfus sayılmadı mı? Tabur taşınmıştı, ancak bunun sayısı 600 kişiydi. Orada çalışan diğer personeli de kat, en fazla bin kişi. Sonra tugay var, ama orada da 7-8 bin asker var. Onların sayısında bir azalma yok. Yani onlar hesaba katılmasa bile 25 bin kişilik nüfus kaybını açıklayamıyor. Yine üniversitedeki kontenjan da bu yıl 3 bin arttı. Yani tüm parametreler olumlu yöndeyken böyle tuhaf bir durumla karşılaştık. Onun için TÜİK’e tepkiliyiz.”



