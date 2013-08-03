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25 askerin şehit olduğu Afyon'daki cephanelik taşınıyor

Milli Savunma Bakanı, Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası mühimmat deposunun yeri ile ilgili olarak uygun arazinin tespit edildiğini, taşınmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı

03 Ağustos 2013 13:41

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Afyonkarahisar’daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası mühimmat deposunun yeri ile ilgili olarak uygun arazinin tespit edildiğini, taşınmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın Afyonkarahisar’daki mühimmat deposuna ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı, TSK’nın elinde bulunan uzman personel ile icra edilen temizlik faaliyetinin tamamlandığını belirterek, “Daha detaylı temizliğin hizmet alımı yöntemi ile yapılabileceği değerlendirildiğinden konuya yönelik çalışmaya devam edilmektedir” dedi.

Milli Savunma Bakanı, Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası mühimmat deposunun yeri ile ilgili olarak uygun arazinin tespit edildiğini, taşınmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

 

25 asker şehit olmuştu

 

Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda, cephanelerin taşınması sırasında patlama meydana gelen patlamada 2 astsubay, 2 uzman çavuş, 21 erbaş şehit olmuş, 9 asker yaralanmıştı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban "Bölgede 2 patlama meydana geldi. Askeri mühimmat deposunda el bombalarının tasnifi yapılırken patlama meydana geldiği söylendi. Mühimmat deposunda 5 gündür çalışma yapılıyordu. Bugün son günüydü. İlk patlamanın ardından ikinci bir patlama daha meydana geldi" demişti.

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