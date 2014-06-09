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25 Aralık'ın polis şefi: Başbakan’ın, ailesinin ve bakanların telefonları dinlenmedi

Daha önce fezlekelerde 'dönemin başbakanı' yazdığı iddiasını reddeden Saygılı, bu kez fezlekelerin orjinal ve ıslak imzalı nüshalarının adli birimlerde bulunduğunu söyledi

09 Haziran 2014 02:12

Arzu Yıldız

17 ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten ve daha sonra meslekten ihraç edilen eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. Saygılı, açıklamasında “Adli birimlerin emri ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yasama dokunulmazlığı olan hiç kimsenin ve Sn. Başbakan’ın aile fertlerinin kamuoyunda bilinen tabiriyle telefonları dinlenmemiş ve haklarında izleme tedbiri uygulanmamıştır” dedi.

Saygılı, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın soruşturma kapsamında yazılan bir fezlekede “Dönemin başbakanı” ifadesinin kullanıldığı iddiası hakkında da açıklama yaptı. Daha önce iddiayı reddeden Yakub Saygılı, bu açıklamasında fezlekelerin orjinal ve ıslak imzalı nüshalarının adli birimlerde bulunduğunu söyledi. Saygılı, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın da köşesinde paylaştığı “dönemin başbakanı” ifadesinin yer aldığı sayfaya dair “kimin kullandığı, kimin huzurunda ve kim tarafından incelemesinin yapıldığı bilinmeyen bilgisayarlardan elde edildiği iddia edilen bilgisayar dosyaları” ifadesini kullandı.    

Yakub Saygılı’nın Twitter’dan yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

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