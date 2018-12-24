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25 Aralık kumpas davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

10 sanık, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

24 Aralık 2018 19:48

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık  yolsuzluk soruşturmasını yürütenlerin yargınlandığı kumpas davasında, 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla Fethullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. 

Mahkeme heyeti; “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mahir Çakallı, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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