25 Ağustos İngiltere basın özeti

İngiliz gazetelerinin ilk sayfalarında İtalya'daki depremden fotoğraflar yer alıyor. Türkiye'nin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle yaptığı Cerablus operasyonu ise öne çıkan konulardan.

Financial Times, operasyon ile ilgili haberine "Türkiye, Kürtleri zapt etmek için Suriye'ye girdi" başlığını kullanmış.

Haber, "Dün sabah ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın uçağı Türkiye'ye giderken, Türk tankları da Suriye'nin kuzeyine giriyordu" ifadesiyle başlıyor.

ABD'nin de operasyona destek verdiği belirtilirken, ABD'nin Suriye topraklarındaki en büyük müttefiki Kürtlerin ise Türkiye'ye tehdit gönderdiğine dikkat çekiliyor.

Gazete PYD yetkilisi Sihanouk Dibo'nun "Türkiye bunu yaparak kendini bir kördüğüme sokuyor. Buraya girdi ama güvenli bir şekilde çıkamaz" sözlerine yer veriyor.

Haberde görüşüne yer verilen uzmanlar, Türkiye'nin bu operasyonu birkaç aydır planladığını ancak düğmeye basmak için ABD ve Rusya'dan yeşil ışık beklediğini belirtiyor.

Financial Times operasyonu "Suriye'de 5 yıldır süren savaşta Türkiye için ender bir zafer" olarak nitelerken, Kürtlerin ise ABD'nin politikasındaki değişimden rahatsız olduklarını ifade ediyor.

Haber, Kürtlerin elindeki Kobani kentinden bir siyasi uzmanın şu sözleriyle son buluyor:

"Kürtler, Türkiye'nin bu adımını bariz bir saldırganlık olarak değerlendiriyor. Türkiye çok kayıp verecek, ve Suriye'ye girmek kendi kararı olsa da, çıkacağı zamana kendisi karar veremeyecek."

Guardian ise Cerablus'un Türkiye destekli muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçmesiyle, IŞİD'in kilit önemdeki bir kasabayı kaybetmiş olduğunu yazıyor.

Haberde 'Türkiye'nin ABD'nin de istihbarat desteğiyle yaptığı bu operasyonun Suriye'deki ittifakları daha da karmaşık hale getireceği' ifade ediliyor:

"Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye girmesinden endişeli olduğunu açıkladı. Bu adımın sivil ölümlerini artırabileceği ve Kürtlerle Araplar arasındaki etnik çatışmayı alevlendirebileceği uyarısında bulundu."

Guardian gazetesi, ilk sayfasında bir düşünce kuruluşunun İngiltere'deki AB vatanadaşı göçmenler ile ilgili aaştırmasına yer veriyor.

Araştırmaya göre ülkenin Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) %5'ini Avrupa Birliği vatandaşı çalışanlar oluşturuyor ve AB vatandaşı 57 bin kişinin işten ayrılması halinde NHS'in çökme riski bulunuyor.

İngiltere'de Haziran ayında yapılan referandumdan (Brexit) Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde karar çıkmasının ardından, ülkedeki AB vatandaşlarının durumunun ilerleyen senelerde ne olacağı net değil.

Araştırmayı yapan düşünce kuruluşu, bu sağlık çalışanlarına İngiltere vatandaşlığı teklifi sunulmasını öneriyor.

Times da İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'in ardından ülkeye gelen göçmen sayısını düşürme planları üzerinde çalıştığını, öncelikle AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına vize vermenin zorlaştırılacağını duyuruyor.

Plan kapsamında özellikle İngiltere'ye AB dışından gelen öğrencilerin sayısının azaltılması hedefleniyor.