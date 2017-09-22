25. 'Adalet Nöbeti'nde konuşan Pekdaş: Hükümet, işi cadı avına dönüştürdü

İstanbul Adalet Adliyesi'nde tutulan 'Adalet Nöbeti'nde konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, hukuk ve adalet için mücadele ettiklerini vurgularken, 'FETÖ' ile mücadele ettiğini söyleyen hükümetin 'işi cadı avına dönüştürdüğünü' söyledi.

Cumhuriyet gazetesinin tutuklanan avukatlarına destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 25. 'Adalet Nöbeti' tutuldu.

Bu haftaki nöbete CHP Milletveki Sezgin Tanrıkulu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart, Cumhuriyet gazetesi avukatı Bülent Utku, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu ve birçok hukukçu katıldı.

Burada bir konuşma yapan Sema Pekdaş, pazartesi günü görülecek olan Cumhuriyet davasının duruşmasında 'yargıçların yargıç gibi davranarak, hakikati ortaya çıkarmak görevi olan gazetecileri ve hukukçu olan avukatlar hakkında tahliye kararı verilmesini beklediklerini' söyledi. Pektaş, hukuk ve adalet için mücadele ettiklerini dile getirerek, “Kanunda olan haklar, ahlaki temele dayanan kurallar bizim karşımıza suç olarak çıkıyor. Bunlar kabul edilecek değil. FETÖ ile uğraşıyorum diyen bir hükümet işi cadı avına dönüştürdü” diye konuştu.

'Yargıçlar vicdanları ve ahlaki ilkeleri ile karşı karışıyalar'

Eylemde konuşan Prof. Kaboğlu da 'çok vahim bir yargı-siyaset ilişkisi ve çelişkisi yaşandığına' dikkat çekerek, “Yargı adaletli yargılama konusunda mı karar vermek zorunda, yoksa siyasetin beklentileri doğrultusunda mı? Burada tavrımız açıktı. Yargıç; gerçeği, hukuku, adaleti ortaya koyar. Karşısındaki siyasetçi de olsa yargıç yargılar ve gerçeği ortaya çıkarır” ifadesini kullandı.

Yargıçlardan beklentinin 'temel normlara uygun karar vermeleri ve bu normlara aykırı karar vermekten kaçınmaları' olduğunu dile getiren Kaboğlu, “Yargıçlar kararlarını hem hukuki hem de ahlaki çerçevede vermeleri gerekir. Çünkü onlar aynı zamanda vicdanları ve ahlaki ilkeleri ile karşı karşıyalar” diye konuştu.

'Müvekkillerine susma hakkını hatırlattıkları için tutuklandılar

Darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gökmen Yeşil de, açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatlarının da olduğu grubun tutuklanmasına tepki gösterdi. Yeşil, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün 14 arkadaşımız tutuklandı. Neden tutuklandılar. Suçlamalar neydi? Müvekkillerine susma haklarını hatırlattıkları için suçlanıyorlar. Nuriye ve Semih'in avukatlığını yapmak. Soma'nın Ermenek'in, Siirt'teki maden katliamlarının avukatlığını yapmak. Sur'un avukatlığını yapmak. Bu dosyaları takip etmek suçlamalar arasında ve tutuklama gerekçeleri arasında."