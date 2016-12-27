246 sayılık maçta Houston Rockets güldü

Houston Rockets evinde konuk ettiği Phoenix Suns karşısında farka giderken maçı 131-115 kazandı.
Rockets üç sayı çizgisinden rakibine 45-21’lik üstünlük kurdu. Yüksek tempoda oynanan maçta Suns 17 top kaybı kaybederken, rakibine ise 20 top kaybı yaptırdı.
Rockets‘ta James Harden 32 sayı-12 asist-5 ribaunt-7 top kaybı yaparken, Patrick Beverley 11 sayı-7 ribaunt, Montrezl Harrell 14 sayı-3 ribaunt, Ryan Anderson 15 sayı-5 ribaunt, Trevor Ariza 8 sayı-10 ribaunt-4 asist, benchten gelen Eric Gordon 15 sayı-5 asist-3 ribaunt ve Sam Dekker 12 sayı-4 ribauntla oynadı.
Suns‘ta Eric Bledsoe 24 sayı-4 asist-6 ribaunt yaparken, Devin Booker 16 sayı-4 asist, Marquese Chriss 12 sayı-5 ribaunt, benchten gelen TJ Warren 11 sayı-4 ribaunt, Dragan Bender 11 sayı-13 ribaunt ve Brandon Knight 21 sayı-5 ribaunt yaptı.
NBA'de günün sonuçları
Orlando Magic 112 - Memphis Grizzlies 102
Washington Wizards 107 - Milwaukee Bucks 102
Brooklyn Nets 120 - Charlotte Hornets 118
Detroit Pistons 106 - Cleveland Cavaliers 90
Chicago Bulls 90 - Indiana Pacers 85
Houston Rockets 131 - Phoenix Suns 115
Minnesota Timberwolves 104 - Atlanta Hawks 90
New Orleans Pelicans 111 - Dallas Mavericks 104
Portland Trail Blazers 91 - Toronto Raptors 95
LA Clippers 102 - Denver Nuggets 106
Sacramento Kings 102 - Philadelphia 76ers 100