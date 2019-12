'241 yıl önceki depremi bekliyoruz'

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, genel istatistiklere göre Marmara Bölgesi’nde 250 yılda bir 7’nin üzerinde bir deprem olduğunu belirterek, "Marmara Bölgesi’nde 241 yıl önce olan depremi bekliyoruz aslında" dedi.Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, Bolu Belediyesi tarafından İl Kültür Merkezinde düzenlediği "Bolu ve çevresinin depremselliği" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gündoğdu, depremin dokuzuncu yılının bittiğini ifade ederek, "Depremi biraz da bu açıdan değerlendirmek lazım. İstediğimiz hedeflere varamadık. Özellikle Marmara Bölgesi’nin içerisinde. Bunu Bolu için söylemiyorum. Kentlerde yeteri kadaronarım ve yıkılması gereken binaların yerine yenilerinin konması gerçekleşmedi. Bu, mühendislik anlamında bir çalışmalardır, ama afet yönünden iyiyiz. Zaten iyiydik. Bunu daha örgütlü hale getirdik, iş birliğini geliştirdik" diye konuştu.20 milyon kişinin yaşadığı coğrafyanın etkileneceği bir deprem beklediklerini belirten Gündoğdu, şunları söyledi: "Buna karşı daha iyi hazırlanmamız lazım. Hayatı normalleştirmek kavramı çok önemli. Depremlerde can kayıpları oluyor, ama bir de hayatı normalleştirmek gerek. Bu nedenle biraz daha çalışmamız lazım. Bolu, depremi diğer bölgelere göre az bir hasarla atlattı.İstatiksel olarak Marmara Bölgesi’nde 30 yıl içerisinde her an bir deprem olabilir. Belli olmaz, doğa ile bir pazarlık olmuyor. Ölçümler de var elimizde. Kıtaların kaymaları ölçülüyor. Elde edilen veriler bize bir ipucu verecektir. 241 yıl önce olan depremi bekliyoruz aslında. Depremintekrarlanmasını bekliyoruz. Genel istatistiklere göre Marmara Bölgesi’nde 250 yılda bir 7’nin üzerinde bir deprem oluyor. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Elimizden gelen ne varsa yapmamız lazım."