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24 yıldır cezaevinde bulunan İlhan Çomak'ın cezası onandı

Çomak'ın cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı

04 Nisan 2018 14:27

Yaklaşık 24 yıldır tutuklu yargılanan ve aynı zamanda dört şiir kitabı bulunan İlhan Çomak’ın 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde aldığı müebbet hapis cezası Yargıtay’a gitti. Çomak’ın cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Şair İlhan Çomak 1994 yılında henüz 21 yaşında bir üniversite öğrencisi iken ‘bölücülük’ iddiasıyla tutuklandı. 2000 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde idama mahkum edildi, cezası daha sonra müebbete çevrildi. Yargıtay kararı onayınca Çomak, 2001 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu. AİHM, 2006 yılında adil yargılanmadığına hükmederek Türkiye’yi tazminata mahkum ederken, Çomak’ın davasının yeniden görülmesine karar verdi. Yeniden yargılama 7 yıl sonra yani 2013’te başladı. Çomak’ın cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

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