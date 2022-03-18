24 yaşındaki trans porno yıldızı Angelina Please, şüpheli bir biçimde hayatını kaybetti

Trans porno yıldızı Angelina Please, şüpheli bir biçimde hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan 24 yaşındaki Please’in ölüm nedeni tespit edilemedi.

The Independent’ta yer alan habere göre, Angelina Please’den beş gün boyunca haber alınamadıktan sonra Las Vegas'taki evine bakıldı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Please’in bedeninde şiddete dair bir bulgu görülmedi, ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Chicago’lu olan Please’in ailesi, cenazenin evine götürülebilmesi için GoFundMe bağış kampanyası başlattı.

Yapım şirketi Grooby, internet sitesine bir anma sayfası ekleyerek Angelina'yı "diğer modeller, yapımcılar ve hayranlar arasında popüler biri" diye tanımladı. Şirket "Angelina'yı kaybetmek transeksüel ve porno topluluğunun derinlerinde, sektör ve birçok oyuncu tarafından hissedilecektir" dedi.