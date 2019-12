'24 saattir postal ayağımda hakkını helal et'

T24

Bir ay önce göreve başlamıştı

'Ben şehit olacağım'

Haber Ardahan'a gitti

Uzman Çavuş Turan Kurt'un şehit düştüğü haberini alan Manisa'nın Salihli ilçesindeki ailesi büyük üzüntü yaşıyor.Haberi alan Şerife Kurt ile 16 yaşındaki oğlu Furkan, 12 yaşındaki kızı Nihal yasa boğuldu.Edirne'de görev yaptığı sırada tayini Hakkari'ye çıkan ve 17 Temmuz'da Hakkari'de görevine başladığı öğrenilen uzman çavuş Turan Kurt'un, 2 gün önce eşiyle telefonla görüştüğü, çevrede çatışmaların yaşandığını, 24 saattir postallarını çıkarmadığını söylediği ve ''Burada her an her şey olabilir'' diyerek helallik istediği öğrenildi.Uzman çavuş Kurt'un, daha önce Salihli'de 6 yıl görev yaptığı ve eşiyle bu ilçeye yerleşmeyi kararlaştırdığı, bir süre önce de banka kredisiyle ailesinin oturduğu evi aldığı bildirildi. Kurt'un emekliliğine 9 ay kaldığı öğrenildi.Şehit olan Jandarma Binbaşı Yavuz Başer'in Ankara Demetevler'deki babaevine ateş düştü. Baba İsmail Başer'e acı haber verildikten sonra sakinleştirici iğne vuruldu. Belden aşağı felçli anne İnayet Başer yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Anne Başer, "Peygamber ocağında görev yapıyordu. Şehit oldu peygamberimizin yanına gitti. Teröristlere karşı ayakta duracağız, tüm anneler ayakta duracak. Onlara moral biz olacağı" diyerek gözyaşı döktü.37 yaşındaki Şehit Binbaşı Yavuz Başer'in asıl görev yerinin Erzincan olduğu, bölücü terör örgütünün Karadeniz yapılanmasına karşı gezici ekip içerisinde yer alarak Tokat'ın Turhal ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.Binbaşı Başer'in bir ay önce şehit düştüğü bölgeye tayin olduğunu bildirildi. Şehit Binbaşı'nın eşi Meltem Başer'in de 2 Ağustos tarihinde yanına geldiği, Biri 10 diğeri 6 yaşında iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehit Binbaşının kardeşi Fatih Başer'in de özel harekatçı olduğu ve acı haberi alır almaz cenazeyi almak üzere bölgeye gittiği öğrenildi.Pusuda şehit düşen Kırıkkaleli Uzman Çavuş Nazır Elitok'un (24) baba evi yasta. Şehit Babası Sami Elitok ise 'Allah'ım sen sabır ver' diyerek kendini sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada Şehit Uzman Çavuş Nazır Elitok'un 2 yıllık evli olduğu ve 9 aylık Göktuğ isminde bir erkek evladı olduğu ifade edildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Nazır Elitok'un şehit olduğu haberini vermek üzere baba evine gelen Garnizon komutanlığında görevli askerleri karşısında gören Anne Naciye Elitok sinir krizleri geçirerek oğlunun nerde olduğunu sordu. Acı haberi vermeye gelen Astsubay ise şehit annesini sakinleştirmek için elinden geleni yaptı.Şehit Babası Sami Elitok, oğlu ile her gece saat 03.00'da konuştuklarını telefonda beraber sahur yaptıklarını belirtti. Şehit uzman Çavuş Nazır Elitok'un babası Sami Elitok oğlunun kendisine 'Baba ben şehit olacağım' dediğini ifade etti. 'Oğlum ben sensiz yaşayamam. Sensiz nasıl yaşarım' dediğini belirten acılı baba olanlara inanamadığını söyledi.Şehit er Vedat Gülder'in (21) Ardahan'ın Göle ilçesindeki baba evinde yas var.Göle ilçesinin Budaklı köyünde yaşayan Gülder ailesine şehit haberini, Göle Kaymakamı Kemal Atasoy ile askeri yetkililerin, sağlık ekipleri gözetiminde verdiği bildirildi.Ardahan Valisi Mustafa Tekmen'sen bir açıklama geldi. Ateşin düştüğü yeri yaktığını belirten Tekmen, ''Bize de ateş düştü, derinden üzüntülüyüz. Şimdilik bu kadar, diyecek başka bir şeyim yok'' dedi.Şehit er Vedat Gülder'in üç çocuklu ailenin ortanca çocuğu olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.