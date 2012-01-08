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24 saatte 1.6 milyon tıklama

“Fetih 1453”ün fragmanı, 24 saatte tam 1 milyon 670 bin kişi tarafından izlenenerek internette yeni bir rekora imza attı.

08 Ocak 2012 02:00

T24- Yapımcılığını Faruk Aksoy ve Ayşe Germen’in üstlendiği, Faruk Aksoy’un aynı zamanda yönetmen olarak ismini yazdırdığı “Fetih 1453”ün fragmanı, internette yeni bir rekora imza attı.



Hürriyet'in haberine göre, fragman 24 saatte tam 1 milyon 670 bin kişi tarafından izlendi. 1.5 ayda hazırlanan ve 600 bin dolara mâl olan fragman, hem Twitter hem de Facebook’ta günün en çok paylaşılan haberi oldu. Türk sinema tarihinin en yüksek bütçeli filmi olarak lanse edilen, Fatih Sultan Mehmet’i Devrim Evin’in canlandırdığı “Fetih 1453”, 17 Şubat’ta vizyona giriyor.    

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