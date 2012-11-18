İsrailli bakan: 24 saat içinde Gazze'ye kara harekatı başlayabilir

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonda dördüncü gün geride kalırken, ölü sayısı 46'ya yükseldi. İsrail kanadından yapılan açıklamada 24 saat içinde kara harekatının başlayabileceği bildirildi.

İsrail'in Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları Komutanı Ahmed el Cebari'yi öldürerek başlattığı Gazze saldırısında dördüncü gün de geride kaldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye dün gerçekleştirdiği 180 saldırıyla birlikte ölü sayısı 46'ya yükseldi. Ölenlerin 8'inin çocuk olduğu bildirildi. Hamas'ın saldırılarında ise önceki gün, 3 İsraili ölmüştü.

75 bin yedek askeri göreve çağıran İsrail'in, Gazze sınırına yığınak yaptığı belirtilirken; kabineden bir bakan 24 saat içinde kara harekatı başlatabileceklerini söyledi.

İsrail ordusu, 2006'da Lübnan Savaşı'nda 60 bin, Gazze'de 2008'de düzenlediği ''Dökme Kurşun'' operasyonunda ise 10 bin yedek askeri göreve çağırmıştı.



'Gazze mezarınız olacak'



Gelişmeler, İslami Cihad Hareketi'ni de harekete geçirdi. Hareketin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, istihbarat çalışması sonucu, telefon numaralarını ele geçirdiği 5 bin İsrail askerine İbranice tehdit mesajı gönderdi.

İsrail askerlerine İbranice gönderilen mesajda, "Gazze'ye girerseniz, burası mezarınız olacak, Tel Aviv'i de ateşe vereceğiz" denildi. İslami Cihad Hareketi'nin Kudüs Seriyyeleri, büyük bir istihbarat başarısı olarak gördüğü bu operasyonda, Gazze saldırısına katılan binlerce İsrailli asker ve sivilin, isim, telefon numarası, mail adresi ve ev adreslerine ulaştıklarını, saldırılarla ilgili doküman ele geçirdiklerini ileri sürdü.



Tel Aviv'e 'demir kubbe'



İsrail, Hamas'ın füzelerine hedef olan Tel Aviv'e, Demir Kubbe Savunma Sistemi roket bataryasından bir tane daha yerleştirdi.

Gazze'den Tel Aviv'e atılan bazı füzelerin imha edilememesi üzerine, İsrail, mevcut savunma sisteminde kullanılan ''Demir Kubbe'' adını verdikleri savunma bataryalarına takviye yapıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Demir Kubbe Savunma Sistemi'nin büyük bir başarı gösterdiği belirtilerek, hedeflerinin yüzde 90'nını yakaladığı ileri sürüldü.

Hamas tarafından atılan ''Kassam'' füzeleri, 75 kilometre menzile kadar ulaşarak Tel Aviv'i de vurmuştu.



Meşal Kahire'de



Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de olduğu, Mısır istihbaratıyla olası "ateşkes"i görüştüğü iddia edildi.