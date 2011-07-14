-24 OPERATÖR 4G HİZMETİ VERİYOR ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Mobil iletişim için ticari 4G (LTE) hizmeti veren operatör sayısı 24'e yükseldi. GSA'nın (Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği) raporundan derlediği bilgilere göre, 81 ülkeden 218 operatör şirket, 4G yatırımı yapıyor. GSA, 4G ile ilgilenen şirket sayısının Haziran 2010'a göre yüzde 98'e yükseldiğini açıkladı. Rapora göre 2012 sonu itibarıyla 91 operatör 4G hizmeti verecek. Şu ana kadar 4G hizmeti veren 24 operatörün bulunduğu 16 ülke şöyle: Avusturya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Hong Kong, Japonya, Litvanya, Norveç, Filipinler, Polonya, Singapur, Güney Kore, İsveç, ABD ve Özbekistan. Rapora göre ticari 4G ile ilgilenen ve hizmet başlangıcı için tarih veren ya da onay bekleyen 166 şirket arasında Türkiye'den operatör yok. Ancak aynı raporda Türkiye'den Turkcell'in 4G hizmetine yönelik çalıştığı da belirtildi. -4G NE KADAR HIZLI?- Raporda hız karşılaştırması olarak WCDMA, HSPA ve LTE ele alındı. Teknik olarak WCDMA saniyede 384 kb, HSPA 14 MB ve LTE 100 MB hıza ulaşabiliyor. Buna göre 5 dakikalık bir şarkıyı WCDMA 100 saniye, HSPA 10 saniyede ve LTE 0.38 saniyede sunuyor. 74 dakikalık bir albümü ise WCDMA 4 saat, HSPA 25 dakika ve LTE 54 saniyede indirebiliyor. 160 dakikalık bir DVD filmi WCDMA 21 saat, HSPA 2 saat ve LTE 4,8 dakikada getirebiliyor. HD kalitesindeki 1 saatlik film ise WCDMA ile 3 gün, HSPA ile 8 saat ve LTE ile 17 dakikada bilgisayara yüklenebiliyor.