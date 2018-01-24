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Spor

24 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ 14:00 UEFA'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin kuraları İsviçre'nin Lozan kentinde çekilecek

24 Ocak 2018 12:28

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ
14:00 UEFA\'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi\'nin kuraları İsviçre\'nin Lozan kentinde çekilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu\'nu kura çekiminde Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil edecek.

GALATASARAY
15.00 Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu\'nda başkan seçilen Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna devir–teslim töreni yapılacak.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR
Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ
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13:30 Yeni transfer Abdullahi Shehu için imza töreni düzenlenecek.

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