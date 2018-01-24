24 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ
14:00 UEFA\'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi\'nin kuraları İsviçre\'nin Lozan kentinde çekilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu\'nu kura çekiminde Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil edecek.
GALATASARAY
15.00 Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu\'nda başkan seçilen Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna devir–teslim töreni yapılacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
17:00 Siyah-beyazlılar Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
BURSASPOR
13:30 Yeni transfer Abdullahi Shehu için imza töreni düzenlenecek.
BASKETBOL
-EuroCup -
22:15 ALBA Berlin - Darüşşafaka
23:00 Gran Canaria - Galatasaray Odeabank
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
18:00 Banvit - Rosa Radom
20:00 BK Ventspils - Gaziantep Basketbol
20:30 Aris - Beşiktaş Sompo Japan
-Euroleague Kadınlar -
19:30 Galatasaray - Dynamo Kursk
20:00 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi
-FIBA Avrupa Kupası -
20:30 EGIS Körmend - Demir İnşaat Büyükçekmece
-EuroCup Kadınlar -
20:00 KSC Szekszard - Hatay BŞB
VOLEYBOL
-Cev Cup 1/8 Final-
17:00 Eczacıbaşı VitrA - Yamamay E-Work Busto Arsizio
-Challenge Cup 1/8 Final-
22:30 Charleroi Volley - Bursa B.Şehir Bld.