24 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ

14:00 UEFA\'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi\'nin kuraları İsviçre\'nin Lozan kentinde çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nu kura çekiminde Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil edecek.

GALATASARAY

15.00 Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu\'nda başkan seçilen Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna devir–teslim töreni yapılacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

17:00 Siyah-beyazlılar Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

BURSASPOR

13:30 Yeni transfer Abdullahi Shehu için imza töreni düzenlenecek.

BASKETBOL

-EuroCup -

22:15 ALBA Berlin - Darüşşafaka

23:00 Gran Canaria - Galatasaray Odeabank

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

18:00 Banvit - Rosa Radom

20:00 BK Ventspils - Gaziantep Basketbol

20:30 Aris - Beşiktaş Sompo Japan

-Euroleague Kadınlar -

19:30 Galatasaray - Dynamo Kursk

20:00 Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi

-FIBA Avrupa Kupası -

20:30 EGIS Körmend - Demir İnşaat Büyükçekmece

-EuroCup Kadınlar -

20:00 KSC Szekszard - Hatay BŞB

VOLEYBOL

-Cev Cup 1/8 Final-

17:00 Eczacıbaşı VitrA - Yamamay E-Work Busto Arsizio

-Challenge Cup 1/8 Final-

22:30 Charleroi Volley - Bursa B.Şehir Bld.