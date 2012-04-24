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24 Nisan Anısına: Yağmurlu Bir Nisan Günü

24 Nisan anısına, 42 sanatçının biraraya geldiği müzik topluluğu, "Gelinin Veda Türküsü"nü çaldı

24 Nisan 2012 14:01

42 müzik sanatçısı, Arusyak Sahakyan’ın derlediği “Gelinin Veda Türküsü” adlı bir Anadolu ağıdını Ayşe Tütüncü’nün düzenlemesi ve yönetiminde “24 Nisan Anısına: Yağmurlu Bir Nisan Günü” adı altında seslendirdi. Ümit Kıvanç’ın yönettiği bir kamera ekibi tarafından görselleştirilen bu müzik imecesinde bağlama, düdük, kaval, delikli testi, tef, bendir gibi Anadolu enstrümanlarıyla çeşitli batı müziği enstrümanları birlikte yer aldı. 9 dakikalık bu müzik şölenini “24 Nisan anısına” T24 okurlarına sunuyoruz.

 

İzlemek için tıklayın...

 

Katkıda bulunan sanatçılar:

Ayşe Akarsu, Ayşe Tütüncü, Birol Topaloğlu, Burhan Hasdemir, Cenk Güçbilmez, Cumhur Ersöz, Çağatay Çoker, Deniz Koloğlu, Duygu Aydın, Emin İgüs, Ertan Tekin, Ezgi Elkırmış, Fırat Alkış, Gökçe Gürçay, Gökçen Eraslan, Hüseyin Alparslan, İlkem Balseçen, Levon Balıkçıoğlu, Mehmet Taygun, Metin Kahraman, Mikail Yakut, Muratcan Atam, Naz Nazlı Alatlı, Nimet Çakıcı, Okan Kaya, Onok Bozkurt, Ozan Çoban, Özgür Akgül, Richard Hamer, Savaş Çağman, Serkan Dadak, Sevinç Özgen, Sinan İşvaroğlu, Sinan Sakızlı, Sumru Ağıryürüyen, Şevket Akıncı, Şirin Soysal, Tamar Nalcı, Timuçin Gürer, Tuna Pase, Yaşar Kurt, Yeşim Tezgören

 

24 Nisan anısına, Taksim Meydanı'nda saat 19.15'te bir anma töreni düzenlenecek...

 

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