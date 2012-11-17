24 MKP militanı çembere alınınca teslim oldu

Tunceli Valiliği tarafından yapılana çıklamaya göre PKK militanlarına yönelik operasyon yapan güvenlik kuvvetleri şüpheli gördüğü iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin yasadışı Maoist Komünist Partisi militanı olduğu diğer kişinin is eyardımcı olduğu anlaşıldı. Yapılan sorgulama sonucu kırsal alanda silahlı grubun yeri belirlendi.

Valilik açıklamasında, 15-16 Kasım'da Ovacık ilçesi Karagöl kırsalında güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar neticesinde, 4'ü kadın, 20'si erkek toplam 24 terör örgütü MKP mensubunun sağ yakalandığı hatırlatıldı. Operasyonda, 19 Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 32 şarjör, 1 Bixi makinalı tüfek, 1 M-16 piyade tüfeği ve 3 şarjör, 1 Kannas keskin nişancı tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 1 G1 piyade tüfeği ve 1 şarjör, 1 el telsizi ile menşei tespit edilemeyen 4 el bombası ele geçirildiği bildirildi.