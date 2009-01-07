24 milyona vermem







Polat, CSKA'nın Lincoln için önerdiği 14 milyon euro'luk teklifle ilgili futbol şubesi ile bir araya geldi Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Değil 14 milyon, 24 milyon euro verseler Lincoln'ü satmam" dedi..



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Başkanı Adnan Polat, başta CSKA Moskova olmak üzere bazı Rus takımlarının gündemine giren Cassio Lincoln ile ilgili futbol şubesi sorumlularıyla biraraya geldi. Brezilyalı yıldızı kesinlikle satma niyetinde olmadığını söyleyen Polat, "Bu sezonki hedeflerimiz çok büyük. İstediğimiz başarıyı yakalayabilmemiz için onu kadroda tutmak zorundayız. Teklif edilen rakamlar çok da önemli değil" dedi.



CSKA Moskova'nın 14 milyon euro'luk teklifiyle ilgili olarak Haldun Üstünel, Murat Yalçındağ ve Adnan Sezgin ile görüşen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Değil 14 milyon euro, 24 milyon euro verseler bile Lincoln'ü satmam. Hem ligde, hem kupada, hem de UEFA Kupası'nda şampiyonluk bekliyoruz. Taraftarımız da onu çok seviyor. Durum buyken Lincoln'ün gitmesi gibi bir ihtimali gündemimize alamayız" şeklinde konuştu.



DEFTER KAPANDI



Lincoln'ün, futbol efsanesi Hagi'den sonra Türkiye'ye gelen en iyi 10 numara olduğunun da altını çizen Polat, futbol şubesi yöneticileri Üstünel ve Yalçındağ'ın da aynı görüşte olduklarını duyunca, bu deftere bir daha açılmamak üzere son noktayı koydu.



