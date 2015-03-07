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Sağlık

2,4 milyar insanın dişleri çürük

Uzmanlar, diş çürüklerinin yanlış beslenmeden kaynaklandığını belirtiyor

07 Mart 2015 17:18

Diş Araştırmaları Dergisi dünya çapında 2,4 milyar insanın dişlerinin çürük olduğunu açıkladı. Uzmanlar diş hastalıklarını önleme ve tedavi etme yollarının bilinmesine rağmen, diş sağlığındaki ihmalin bu düzeye ulaşmasının ürkütücü olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dişlerdeki çürümenin şiddetli ağrılara, enfeksiyonlara, işgünü kaybına, çocukluk döneminde de büyüme sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, diş çürümesinin yalnızca çocukluk yıllarında değil, yetişkinlik dönemlerinde de görülebildiğini hatırlatıyor.

Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden Prof. Wagner Marcenes öncülüğündeki uluslararası bilim insanları ekibi, 1990-2010 yılları arasında 4,7 milyon kişiyi kapsayan 378 araştırmayı inceledi.

Yapılan çalışma, 2,4 milyar kişinin kalıcı dişlerinde tedavi edilmemiş çürükler olduğunu; 621 milyon çocukta da tedavi edilmemiş çürük süt dişi bulunduğunu ortaya koydu.

Prof. Wagner Marcenes diş çürüklerinin arkasındaki en büyük nedenin beslenmeden kaynaklandığını, çok miktarda şekerli yiyecek ve içecek tüketilmesinin ve abur cubur atıştırılmasının diş sağlığını bozduğunu vurguluyor.

Prof. Marcenas, "Halen yaygın olan, çocukluk yaşlarında düşük düzeydeki diş çürümesinin hayat boyu böyle devam edeceği inancı, hatalı görünüyor. Diş sağlığı politikaları çocuklar üzerinde odaklanıyor; yetişkinler ihmal ediliyor. İş yerlerinde de diş sağlığının önemi vurgulanmalı" dedi.

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