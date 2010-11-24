-24 METRE UÇABİLEN YILANLAR ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Uçan yılanların sırrının çözüldüğü bildirildi. Yerden 15 metre yukarıda, kuyruğunu bir dala dolayarak asılı kalan, ayrıca uçarak atlayabilen "Chrysopelea paradisi" türü yılanların bu yeteneğinin sırrını çözen bilimadamları, diğer sürüngenler için böyle bir atlayışın intihar anlamına geleceğine dikkat çekiyorlar. Virginia Tech Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, ağaçlarda yaşayan benzer 5 türden biri olan ve Güneydoğu ile Güney Asya'da görülen Chrysopelea paradisilerin, ağaçtan aşağıya pike yapmadıklarını, ancak ağaçtan ağaca süzüldüklerini ortaya koydu. Ve bu yılanlar enaz 24 metre uçabiliyorlar. Araştırma, kanatları olmadan nasıl uçtukları merak edilen yılanların bunu, havada hayrete düşüren yeteneklerine borçlu olduklarını gösterirken, bunun için gerçekten bir süzülüşe geçerken vücutlarının tam olarak ne şekil aldığının önemli olduğu belirtildi. Virginia Tech Üniversitesi'nden araştırma ekibinin lideri biyolog Jake Socha, LiveScience'a yaptığı açıklamada, süzülüş sırasında yılanların nasıl pozisyon aldıklarını tespit etmek için hayvanları, yaklaşık 19 metrelik bir kuleden aşağıya atlarken videoya çektiklerini, yılanların vücutlarına, uçuş sırasında her kertede boşluğun neresinde olduğunu hesaplamak için beyaz benekler koyduklarını kaydetti. Socha, kullandıkları tekniğin, video oyunlarında ya da animasyon filmlerinde devinim yakalamak için kullanılana benzediğini, daha sonra video görüntüsünün, yılanların vücutlarını etkileyen güçleri analiz etmek ve örnek almak için kullandıklarını söyledi. Görüntülerde, süzülüş sırasında yılanların yatay pozisyonda olmadıklarını, aslında uçuşlarının yarattığı hava akışına oranla yaklaşık 25 derece yukarı kalktıklarını, vücutlarının ön bölümünü epeyce hareketsiz tuttuklarını belirten Socha, "Öyle görünüyor ki, bu yılanlar iyi bir atlayışcı olabilmek için en müsait konfigürasyonu kullanıyor" dedi. Araştırmanın sonuçlarının, California'daki Amerika Fizik Derneği'nde sunulduğu, bu hafta da Bioinspiration and Biomimetics dergisinde yayınlanacağı bildirildi. Araştırmada şaşırtıcı bir biçimde yılanların, yere doğru hareket ederken, vücutlarındaki tüm gücün kısa bir süre için de olsa yukarıda gözlendiği kaydedildi. Jake Socha'nın konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı araştırmalar, bu yılanların atlarken kendilerini yassılaştırdıklarını, havadayken kayar gibi yan yana dalgalandıklarını, saniyede 8 ila 10 metre süzüldüklerini, bu esnada kuyruklarını aşağı yukarı hareket ettirdiklerini ortaya koymuştu.