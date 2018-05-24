24 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

Emre Akbaba: \"Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır\"

\"Başkan, \'Sezon sonu senin için kolaylık sağlarım\' demişti\"

\"Mesut hoca, \'Gidersen desteklerim, kalırsan da memnun olurum\' dedi\"

\"Devre arasında Love gitmişti, benim de takımdan ayrılmam büyük darbe vuracaktı\"

FENERBAHÇE

-Sarı lacivertli ekipte, seçim öncesinde başkan adayları çalışmalarına devam ediyor

Aziz Yıldırım, üyeler ile iftarda bir araya gelecek

Ali Koç, Bursa\'da üyelerin katılım göstereceği iftar programına katılacak

GALATASARAY

- Başkan adaylarının seçim çalışmaları devam edecek

19:00 Ozan Korkut, yönetimindeki isimlerin tanıtımını yapacak.

19:05 Dursun Özbek, üyelerle bir araya gelecek.

19:30 Mustafa Cengiz, listesini tanıtacak.

20.30 Ali Fatinoğlu, iftar programında Sarı-kırmızılı camia ile bulaşacak.

BEŞİKTAŞ

20:30 Başkan Fikret Orman iftar yemeği düzenleyecek

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı; İran, Tunus ve Rusya maçlarının hazırlıklarını sürdürecek

18.30 Antrenman

TFF 3. LİG PLAY OFF FİNALİ

16:00 Düzcespor - Bayrampaşa

İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

11:00 Sağırlar Erkekler Basketbol 1\'inci Lig Play-Off müsabakaları başlayacak (Samsun / Bahattin Ekinci Spor Salonu)

14:00 İşitme Engelliler Kadınlar Basketbol Şampiyonası başlayacak (Samsun / Bahattin Ekinci Spor Salonu)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

-Çeyrek Final-

18:15 Eskişehir Basket - Tofaş

20:45 Darüşşafaka - Anadolu Efes

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ

17:00 Türkiye - Arjantin

