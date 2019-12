-24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANIYOR ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - 24 Kasım Öğretmenler Günü Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde ilk program Anıtkabir'i ziyaretle başladı. Çubukçu, illerden gelen temsilci öğretmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Çubukçu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Çubukçu, şunları yazdı: ''Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne öğretmenlik gibi onurlu bir mesleği sevgi ve özveriyle sürdüren değerli öğretmenlerimizle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde huzurunuzdayız. Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul edişinizin 82. yıl dönümünde, yeni nesilleri emanet ettiğiniz öğretmenlerimizle birlikte bu emanetin bilinci içinde ve açtığınız aydınlık yolda büyük bir kararlılık ve azimle çalışmaktayız. Ülkemizin en büyük zenginliği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi, donanım ve beceriyle zenginleştirerek, yaratıcı, üretken ve bilgiyi hayatın içinde kullanabilecek şekilde yetiştirerek, ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine taşıyacağız ve bu ülkenin gençlerine duyduğunuz inancı, güveni ve umudu boşa çıkarmayacağız. Milletin Başöğretmeni unvanını usta bir asker, büyük bir lider, bir devlet adamı gibi üstün niteliklerinizin her zaman önünde görmüş olmanız, dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize ilham ve güç vermektedir. Sizi şükran, minnet, özlem duygularıyla ve rahmetle anıyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.'' Anıtkabir ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı önünde de tören düzenlendi. Çubukçu'nun, Başöğretmen Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. -ÖĞRETMENLER TBMM'DE TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile beraberindeki 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenleri kabul etti. Sadık Yakut, TBMM Tören Salonunda gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, öğretmenlere, ''Demokrasimizin kalbi, özgürlüklerin merkezi, halk iradesinin hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisine hoşgeldiniz'' diye seslendi. Başöğretmen Atatürk'ün, eline beyaz tebeşiri alıp, kara tahtanın önünde alfabeyi öğretmeye başladığı günden bu yana Türk eğitim sisteminde çok köklü değişimler olduğunu belirten Yakut, bugün 128 branşta çalışan 676 bin öğretmenin Türk gençlerini yetiştirmek için özveriyle emek vermeye, bilgi üretmeye devam ettiklerini söyledi. ''Bir milletin çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinin, eğitim ve öğretimin bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkün olabileceği kanaatini taşımaktayım'' diyen Yakut, eğitimle ilgili sorunlarını çözen ulusların, kültür, sanat, bilim, teknoloji ve sosyo-ekonomik alanlarda da kalkındıklarına dikkati çekti. Çağdaşlık yarışını kazanmanın anahtarının, toplumu inşa etme faaliyetini yürüten öğretmenlerin elinde olduğuna işaret eden Yakut, ''Eğitim, bireyleri öngörülen hedefe yönelten, onlara bilgi, beceri ve davranış değişikliği kazandıran bir süreçtir. Öğrencileri hayata hazırlarken, okuyan, düşünen, yorumlayan, uygulayan, yeni fikirlere açık, zihinsel tarafsızlık ve sorgulama becerileriyle donanımlı bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimizin elleri öpülecek kadar değerli olduklarını biliyoruz. Öğretmenler, bize anne ve babalarımız kadar yakındırlar'' diye konuştu. Yakut konuşmasında, öğretmenlerine ilişkin bazı anıları da aktardı. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu da öğretmenlerle birlikte TBMM çatısı altında bulunmaktan duyduğu gururu dile getirerek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Çubukçu, daha sonra TBMM Başkanvekili Yakut'a çeşitli hediyeler sundu. Yakut da öğretmenlere içerisinde, TBMM'nin 90. yılı anısına yaptırılan anı eşyaları ve kalem bulunan çantalar armağan etti. -TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ Öğretmenler Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda da tören düzenlendi. İlköğretim öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başlayan törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız tarafından tüm öğretmenler adına anıta çelenk konuldu. Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki tören, ilköğretim okullarından öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi. -MÜZELER BİR HAFTA BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'ye bağlı müzeler, bir hafta boyunca öğretmen, eş ve çocuklarına ücretsiz olacağı bildirildi. Kültür A.Ş'den yapılan açıklamada, öğretmenlerin, özellikle hafta sonu Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk'e yoğun ilgi göstermesinin beklendiği ifade edilerek, Kurban Bayramı'nda bu müzelerin ziyaretçi rekorları kırdığı hatırlatıldı. Açıklamada, öğretmenlerin, eş ve çocuklarının bir hafta boyunca bu müzeleri ücretsiz gezebilecekleri bildirildi. -KAYSERİ'DE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERDEN ORATORYO Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Tören daha sonra, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nin Şehir Tiyatrosu'nda hazırladığı program ile devam etti. Vali Yardımcısı İbrahim Halil Çomaktekin, İl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ve davetlilerin katıldığı törende, 30 yılını doldurmuş emekli öğretmenlere plaket verildi. Ayrıca, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okul öğretmen ve öğrencilerinin Öğretmenler Günü nedeniyle hazırladığı oratoryonun sunulduğu tören, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi. -EDİRNE'DE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emekli Öğretmenler Derneği çelenginin sunulmasının ardından Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde devam edilen kutlamalara saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Törende emekli olan öğretmenlere Edirne Valisi Gökhan Sözer ve öğretmen eşi Sema Sözer tarafından plaket verilmesinin ardından, aday öğretmenler meslek yemini etti. Edirne Lisesi öğrencilerinin yaptığı müzikal sunumda, bazı öğretmenlerin gözyaşı döktüğü gözlendi. -BEŞİKTAŞ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI Beşiktaş Kulübü, büyük önder Atatürk'e ''Başöğretmen'' unvanının verilişinin 82. yıldönümü ve Öğretmenler Günü'nü kutladı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, büyük önder Atatürk'ün ''Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer ögeleridir'' şeklindeki sözü hatırlatıldı. Mesajda, ''Başöğretmenimiz Atatürk'ü saygıyla anar, bizleri yetiştirmek gayesinde her türlü fedakarlığı sergileyen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız'' denildi. -SÜPER LİG HAKEMİ YILDIRIM, ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yıldırım, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma töreninde görev aldı. Törende çelenklerin konulmasının ardından Türk Bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde Yunus Yıldırım tarafından göndere çekildi. -TÜRKİYE'NİN İLK KADIN ÖĞRETMENLERİNDEN ANGIN ANILDI Türkiye'nin ilk kadın öğretmenlerinden Rafet Angın, bir grup öğrenci ve öğretmenleri tarafından mezarı başında anıldı. Angın'ın mezarına çiçeklerin bırakılmasının ardından yapılan konuşmalarda Rafet Angın'ın hayatı boyunca Atatürk ile iki kez karşılaştığı ve sonrasında öğretmen olmayı aklına koyduğu anlatıldı. Rafet Angın'ın her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde en az 3 öğretmenin mezarını ziyaret ettiği de belirtilirken, ölümünden sonraki ilk Öğretmenler Günü'nde az sayıda kişinin mezarını ziyaret ettiği ifade edildi. -34 BİN ÖĞRETMENE ŞAL VE FULAR İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 34 bin öğretmene şal ve fular hediye etti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım'larda öğretmenlere çeşitli hediyeler gönderen Büyükşehir Belediyesinin bu yılki armağanı, kadınlara şal, erkeklere ise fular oldu. KÖY-KOOP Manisa Birliği bünyesindeki atölyede çalışan kadınların ürettiği fular ve şallar, 827 resmi okulda görev yapan 34 bin öğretmene dağıtıldı. Manisa merkez ile Selendi ve Gördes ilçelerinin köylerindeki el tezgahlarında, erkek ve kadın öğretmenler için ayrı ayrı üretilen Manisa bezinden fular ve şalların öğretmenlence beğenildiği bildirildi. -ÖĞRETMENLERİN MAKYAJ VE SAÇ BAKIMI ÖĞRENCİLERDEN Isparta Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde saç bakımı ve güzellik hizmeti eğitimi alan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerinin saç bakımı ve makyajını yaptı. Isparta Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Özlem Cımık, yaptığı açıklamada, saç bakımı ve güzellik bölümünde 90 öğrencinin bulunduğunu ve bu öğrencilerin öğretmenlerine farklı bir hediye sunmak istediklerini kaydetti. Öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca bu alanda kendilerini yetiştirdiklerini ifade eden Cımık, ''Şimdi ise öğrencilerimiz hünerlerini bizim özel günümüzde, bize armağan olarak sundular'' diye konuştu. Okulda 54 kadın öğretmen bulunduğunu söyleyen Cımık, öğrencilerin, öğretmenlerine hem saç, hem de cilt bakımı yaptıklarını kaydetti. -ÖĞRETMENLER MEMNUN- Okul öğretmenlerinden Ülkü Melek Kolukırık, öğretmenlik hayatında aldığı en güzel hediyenin bu olduğunu belirtti. Öğretmenlerin de motivasyona ihtiyacı olduğunu savunan Kolukırık, öğrencilerin hünerlerini sergileyerek, yaptıkları saç bakımı ve makyajın oldukça anlamlı bir hediye olduğunu kaydetti. Okul öğretmenlerinden Serap Karagöl de, daha önce böyle bir hediye almadığını söyledi. Öğrencilerden maddi değil, manevi açıdan anlam taşıyan bir hediye almanın daha gururlandırıcı olduğuna işaret eden Karagöl, ''İlk defa böyle bir hediyeyle karşılaştım, çok hoşuma gitti. Güzel bir davranış. Öğrencilerime teşekkür ediyorum'' diye konuştu.