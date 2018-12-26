24 ilde okullara kar tatili

Ankara, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Kastamonu Denizli, Sivas, Bolu, Bilecik, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Ordu, Çankırı, Samsun, Uşak, Kırıkkale, Amasya, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Tokat ve Giresun'da okullar tatil edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ordu'da okullar tatil

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 26 Aralık Çarşamba günü ara verileceği belirtildi.

Çorum ve Kastamonu'da eğitime kar engeli

Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.