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24 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları belli oldu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 ilde düzenlediği FETÖ operasyonu kapsamında 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı

21 Ekim 2017 02:50

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 ilde düzenlediği FETÖ operasyonu kapsamında 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir illeri başta olmak üzere toplam 24 ilde Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortaklarının da arasında bulunduğu 60 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 50 şüphelinin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

HEPSİ \'BYLOCK\' KULLANICISI ÇIKTI
Gözaltına alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan toplam 110 kişinin tamamının, örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu öğrenildi.

KAYYUM ATANMADAN 52 MİLYONA SATIŞI YAPILMIŞ 
Ekipler, soruşturma kapsamında 792 milyon lira değeri olan Kaynak Holdingin, kayyum atanmadan bir hafta önce Hollanda\'da kurulan bir şirkete 52 milyon liraya satıldığını tespit etti.

KAR PAYI OLARAK DAĞITILAN PARALARI YURTDIŞINDAKİ HESAPLARINA YATIRTTIRMIŞLAR 
Polis ekipleri, Kaynak Holding\'in kuruluşu sonrasında hissedarlarına hiç kar payı vermediğini, kayyum atamasından kısa bir süre önce ise, hissedarlarına 29 milyon 500 bin lira kar payı dağıttıklarını belirledi. Polis, hissedarların ise bu paraları ABD, Almanya, Hollanda ve İngiltere\'de açılan banka hesaplarına yatırdıkları ve geri tekrar FETÖ\'nün hizmetine aktarıldığını ileri sürdü.

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