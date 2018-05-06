24 Haziran'daki seçim için partilerin temel sloganları neler?

Hürriyet yazar Fatih Çekirge, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerde partilerin temel sloganlarının ne oluğunu yazdı.

Çekirge, "Öyle anlaşılıyor ki... Bu seçimin temel vaatleri. Belirgin sloganları" diyerek üç grupta seçmene verilecek sözlerin yoğunluğunu aktardı:

1’inci grup:

- Tam demokrasi

- Tam ve bağımsız yargının adaleti..

- İnsan hakları...

2’nci grup:

- Seçmene yönelik ekonomik vaatler...

3’üncü grup:

- Türkiye’nin geleceğine yönelik projeler...

- Ve elbette muhalefetin açacağı parlamenter sistem tartışması.

Siyasi partiler açısından incelersek...

- AK PARTİ: Görünen odur ki...

AK Parti 15 yılda yaptığı dünya çapında yatırımları anlatacak ve haklı olarak soracak:

“Diğer adayların ve partilerin hangi biri böylesine önemli yatırımlara imza attılar.”

Aynı zamanda Türkiye’nin geleceği üzerinden, tam demokrasi, tam bağımsız yargı ve adalet ile insan hakları projelerini ortaya koyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam ve saf demokrasi, dünyada insanlık için adalet gibi vurgular yapacağının ilk sinyallerini zaten aldık.

- CHP: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir önceki seçimlerde ve son açıklamalarının tümünde büyük oranda zaten adalet ve insan hakları üzerine vurgu yaptığı için yine aynı yoğunlukla devam edeceği beklenebilir... Tabii burada Muharrem İnce’nin üslubu önemli. Bu seçimlerde de belli ki CHP bu mesajlara yüklenecek.

- MHP: Devlet Bey, öncelikli olarak FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle mücadele ve Türkiye’nin bekası üzerinde yoğunlaşacak. İttifakın temelini anlatacak.

- HDP: Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş ve birçok belediye başkanı tutuklu olduğu için yine bu üç temel mesajı zorlayacak. Özgürlükler ve demokrasi. Bağımsız yargı.

- İYİ PARTİ: Ağırlıklı olarak MHP tabanına yönelik mesajlar verecek. Ancak gördüğüm kadarıyla İYİ Parti’nin örgütlenme coğrafyası daha çok CHP alanlarında yoğunlaşıyor. MHP’den çok CHP tabanından oy alabilir. O nedenle İYİ Parti’nin vereceği mesajlar daha çok CHP adayını ilgilendirecek. Tam demokrasi, adalet ve insan hakları yine gündemde olacaktır.

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