24 Haziran'da Üsküdarlı seçmenler oylarını kime verecek?

Berza Şimşek

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir ay kaldı.

İstanbul'un Üsküdar semti seçimler açısından ilginç bir yerde duruyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) güçlü olduğu Üsküdar'da, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 53,3 oranında 'Hayır' oyu çıktı.

Üsküdar aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener'e de ev sahipliği yapıyor. İlçede partilerin seçim çalışmaları başlamış durumda, sahilde seçim standları göze çarpıyor.

Seçmenler arasında ise AKP ile MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti ve Saddet Partisi'nin öncülüğündeki Millet İttifakı öne çıkıyor.

'Atatürk'ten sonra tek'

CHP seçmeni parlamenter sistemin kaldırılmasından endişeliyken, AKP seçmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini tutabilecek bir lider olmadığını düşünüyor.

Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Üsküdarlı İsmet Topal, "15 Temmuz'da böyle bir lider olmasaydı, çıkar mıydı adam sokağa? Mahvolup gitmiştik. Bu adama oy vermeyip de kime vereceğim ki! Böyle bir lider daha az gelir. Atatürk'ten sonra tek yani" diyor.

Üsküdarlı Kasım Kılıç da benzer bir görüşte: "Rahmetli Atatürk'ten bu yana bir sol parti bu memlekette bir taş üzerine taş koymadı." Onun oyu da AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olacak.

Üsküdarlı CHP seçmeni Bahattin Gökhan ise 'tek adam rejimi' olarak tanımladığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilecek olmasından rahatsız.

"Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in izleri siliniyor. Adım adım siliniyor. Ülkede satılmadık fabrika kalmadı. En son ormanlar kaldı, denizler kaldı" diyor.

Murat Dural doğma büyüme Üsküdarlı. Onun oyu da Muharrem İnce'ye, ancak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ortak adaya oyunu verecek. Etrafındaki pek çok kişinin de bu görüşte olduğunu söylüyor.

Meral Akşener ile siyasi görüşlerinin hepsi tutmasa da, aday gösterilmesinin değerli olduğunu düşünüyor.

AKP'ye ise tepkili.

"Herkesin terörist olduğu bir sistemde, herkesin ötekileştirildiği bir sistemde ve bizim bunu sokakta birebir yaşamamız gündemdeyken… Ben politikalarına hiçbir şey diyemeyeceğim ama hayat tarzı mahvoldu" diyor.

İlçe merkezlerinde de partiler seçim çalışmalarına çoktan başladı.

AKP sahaya yoğunlaşıp ev ev gezerken, CHP bütün sandıklara müşahit ve her okula bir avukat bulmuş. AKP Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan "Tabi saygı duyuyoruz rakiplerimize ama Üsküdar'da pek de rakibimiz yok diyebilirim" diyor.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Erdoğan Altan ise son 4 seçim boyunca bu görevde olduğunu, ilk kez bu kadar "ümitli" olduğunu söylüyor: "Bu 4 tanesinden çok farklı. İnsanların tepkisi, ilgilenmeleri, bizzat hiç tanımadığımız insanların gelip bizden görev talep etmeleri… İlk kez bunlar yaşanan şeyler."

Her iki ilçe başkanına muhafazakar kimliğiyle bilinen Üsküdar'da referandumda neden yüzde 53,3 oranında 'Hayır' oyu kullanıldığını soruyoruz.

Pehlivan seçmene yeni sistemin getireceği değişiklikleri iyi anlatamadıklarını düşünüyor.

Altan ise Üsküdar'da muhafazakarlar olsa da, bu muhafazakarların Cumhuriyet'in değerlerine bağlı olduklarını, bu yüzden sistem değişikliğini istemediklerini savunuyor.

Pehlivan iddialı. Hedeflerinin Erdoğan için 200 bin oy olduğunu söylüyor: "Bu 200 bin oyu şimdiden mahalle teşkilatlarımıza böldük. Çok bilimsel, nerede açığımız var, nerede eksiğimiz var. Bunları tespit ede ede gidiyoruz" diyor.

Altan ise Erdoğan'ın referandumdaki 'Evet' oylarının üzerine çıkamayacağı görüşünde: "(Yüzde) 46'nın üzerine çıkamayacak. Ben bunu söyleyebilirim. Çünkü bu referandumdaki sonucun değişmesine etki eden hiçbir faktör ortaya çıkmadı. Tam tersine durum kötüleşti. İyi bir şey yapıldığını düşünmüyorum" diyor.