"24 Haziran'da sadece gençler oy kullansa Erdoğan başkan olamaz"

Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na ilişkin olarak yazdığı yazısında, gençlerin ülkenin geleceğini belirleyen kişiler olduunu belirterek, "Ülke bir cenderedeyken, sıkışmışlığı en çok hissedenin gençler olması da gayet doğal. Gezi’de ağırlıklı olarak onlar vardı. Seçimlerde genç seçmen AKP’ye ülke ortalamasının bir hayli altında destek veriyor. Anayasa referandumunda genç seçmenin tercihi net bir şekilde hayırdan yanaydı. 24 Haziran’da sadece gençler oy kullansa aday Erdoğan’ın başkan olma ihtimali çok düşecek" dedi.

Mumcu, “Geleceğimizsiniz' diye sırtı okşanan gençler, her zamankinden daha hızlı yaklaşan geleceğe hazırlıksız yakalansınlar diye sanki özel olarak tasarlanmış bir eğitim sistemine mahkûm bırakılmış" ifadesini kullandı.

"Ülke bir cenderedeyken, sıkışmışlığı en çok hissedenin gençler olması da gayet doğal" diyen Mumcu, "Gezi’de ağırlıklı olarak onlar vardı. Seçimlerde genç seçmen AKP’ye ülke ortalamasının bir hayli altında destek veriyor. Anayasa referandumunda genç seçmenin tercihi net bir şekilde hayırdan yanaydı" diye yazdı.

Mumcu şöyle devam etti:

Gençler, tek parti yönetiminde büyümelerine rağmen, doludizgin yaklaşan geleceğe kendilerini mesleksiz ve niteliksiz bırakan bu düzeni kuranlara karşı varlıklarını korumayı amaçlıyor. Referandumda sadece gençler oy kullansa “hayır” kazanacaktı. 24 Haziran’da sadece gençler oy kullansa aday Erdoğan’ın başkan olma ihtimali çok düşecek.

Yani gençlerin bir bildiği var. Bu ülkenin de gençlerine büyük bir borcu var.