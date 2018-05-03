"24 Haziran'da iki sağ ittifak yarışacak; baraj sadece HDP'nin sorunu"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce “Hiçbir partiyi şeytanlaştırmayalım” demesinin ardından İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapması tartışmalara neden oldu. Kulislerde sol partilerin ve HDP’nin ittifak dışı bırakılmasına “eksik ittifak” yorumları yapıırken, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, “Türkiye’de iki sağ ittifak yarışacak” dedi.

CHP, İyi Parti, SP ve DP’den oluşacak dörtlü ittifakın protokolü dün parti liderlerine sunuldu. Gün boyu devam eden görüşmelerde ufak düzeltmelerin ardından protokole son şekli verildi. Cumhguriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre protokolde; kuvvetler ayrılığı, adalet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, herkes için varlık, refah ve huzur gibi temel ilkelerin yer aldığı öğrenildi. Parlamenter demokrasi ve tek adam vurgusunun yapıldığı protokolde, parlamento çoğunluğunu elde etmenin önemine dikkat çekildiği belirtildi.

Liderlere sunuldu

Edinilen bilgiye göre önceki gece geç saatlere kadar süren görüşmeler İstanbul’da gerçekleşti. Saatler sonunda heyetler uzlaşmaya vardı. Heyetlerin üzerinde anlaştığı protokol metni, dün de partilerin genel başkanlarına sunuldu. Uzlaşmanın netleşmesinin ardından dün heyetlerin son bir kez daha bir araya geldiği öğrenildi. Metinde dil ve uslupla ilgili yapılan ufak düzeltmelerin ardından protokole son şekli verildi.

Protokolün giriş kısmında güç birliği yapan dört partinin uzlaşma gerekçesine yer verilerek, ittifak yasasına atıf yapıldı. Protokolde, kuvvetler ayrılığı, adalet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, herkes için varlık, refah ve huzur gibi temel ilkelerin yer aldığı öğrenildi. Parlamenter demokrasi ve tek adam vurgusunun yapılacağı protokolde, OHAL rejimine son verileceğinin, en kısa zamanda “normalleşme”ye gidileceğinin vurgulandığı, parlamento çoğunluğunu elde etmenin önemine dikkat çekildiği, herkesi kucaklayan bir dil ve üslubun kullanıldığı kaydedildi.

3 alternatif isim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.00’te yapacağı grup toplantısında halka seslenecek. Kılıçdaroğlu’nun imza töreninden hemen önce yapılacak toplantıda, ittifakın hedeflerini sıralaması, 24 Haziran seçiminin siyasi bir seçim olmadığını vurgulaması, kuvvetler ayrılığı, güçlü parlamenter sistemi savunan bir konuşma yapması bekleniyor.

İttifak için düşünülen isimler

İttifakın isimleri ile ilgili olarak da “Millet”, “Demokrasi” ve “Huzur” isimlerinin tartışıldığını öğrenildi.

Pusulada 4 parti

Görüşmelerde dört partinin de kendi adıyla pusulada yer alması kesinleşirken, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın İyi Parti listelerinden parlamentoya girebileceği bir ilden milletvekili adayı gösterilmesi bekleniyor. Öte yandan Akşener ve Uysal’ın bugün bir kez daha bir araya geleceği belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre il il analiz yapılarak, hangi partinin nerede güçlü olduğu tespit ediliyor. Analiz sonuçlarına göre hangi isimlere, nerelerde yer verileceği belirlenecek.

Perinçek’e ret

Edinilen bilgiye göre Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçen perşembe CHP lideri Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Perinçek’in ortak aday teklifini Kılıçdaroğlu’na ilettiği belirtildi. Bu görüşme sonrasında Perinçek ve kurmaylarının Akşener’in de çevresiyle görüşerek aynı öneriyi dile getirdiği ancak ret yanıtı alındığı öğrenildi. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın da Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı arayarak, “Biz CHP, İYİ Parti, SP ve DP ile anlaştık. Sizi ittifak dışında bırakmaya karar verdik” dediği belirtildi.

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İmzalar atılıyor

Bir basın toplantısıyla ilkeler çerçevesinde hazırlanan protokolün kamuoyuna okunması planlanıyor. Yasal kapsamda teknik konuların yer aldığı protokolün ise aynı gün YSK’ye sunulması öngörülüyor. SP’nin Yüksek İstişare Toplantısı’nın bitiş saati ve çıkacak sonuç doğrultusunda imzaların bugün ya da hafta sonu atılabileceği belirtiliyor.