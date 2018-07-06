24 Haziran paylaşımı nedeniyle tutuklanan reklamcı Nili tahliye edildi

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı vea Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla tutuklanan reklamcı Hakan Aykut Nili tahliye edildi. Nili 26 Haziran'da tutuklanmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre reklamcı Nili, 24 Haziran seçim sonuçları için “Siyasi tarihin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek” yazdıktan kısa süre sonra silmiş ancak 25 Haziran gecesi Nişantaşı’ndaki evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nili, 26 Haziran'da çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avukatının tutukluluğuna yaptığı itirazın ardından Nili, bugün tahliye edildi. Tahliyeyi Nili'nin avukat Sanem Bahçekapılı Twitter’dan duyurdu.