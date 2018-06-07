24 Haziran baskın seçimleri için ilk oylar kullanıldı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ilk oylar Almanya, Avusturya ve Fransa'da kullanıldı. Saat farkı nedeniyle ilk olarak Avusturya'da yaşayan seçmenler sandığa gitti. Almanya'da bir milyon 445 bin, Avusturya'da yaklaşık 105 bin ve Fransa'da ise yaklaşık 330 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Almanya'da Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsoloslukları türk seçmenler için seçim merkezleri kurdu. Avusturya'da ise seçmenler oylarını Viyana, Bregenz ve Salzburg başkonsolosluklarında kullanıyorlar. Fransa'da oy verme merkezleri Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strazburg başkonsoloslukları olarak belirlendi.

Randevuya gerek yok

Seçmenlerin oy kullanabilmek için randevu alma zorunlulukları bulunmuyor. Üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını kullanarak oy kullanmak mümkün. Saat 9 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 21'e kadar devam edecek. Oy kullanmak için son tarih 19 haziran.

Oyları THY taşıyacak

Yurtdışında kullanılan oylar THY tarafından Ankara'ya ATO kongre merkezine taşınacak. Tüm oy torbaları buradaki özel güvenlikli salonda Türkiye genelinde oy kullanma işlemi bitene kadar muhafaza edilecek.

Eğer Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 5 gün süreyle oy verilecek.

Seçimde bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:

- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)

- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)

- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)

- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)

- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)

- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)

- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)

- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)

- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)