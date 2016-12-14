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Spor

24 Erzincanspor maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 14.15'te başlayacak karşılaşmanın -5 derecede oynanması bekleniyor

14 Aralık 2016 15:43

Türkiye Kupası'nda oynanacak 24 Erzincanspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde saha zemini, yağan kar nedeniyle bozuldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ı maç öncesi saha zemini korkuttu. Karşılaşması öncesi yağan kar, zemini karla kaplı hale getirdi.

Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanacak maç öncesi yağan kar nedeniyle zeminin karla kaplandığı ve yer yer de buzlanmalar olduğu gözlendi. Bu da saha zemininde sertlik oluşmasına, futbolcuların zorlanmasına sebep olabilir.

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzincan'da hava -2 derece civarında. Bu derecenin, maçın oynanacağı saatlerde -5'e kadar düşmesi bekleniyor.

Galatasaray ve 24 Erzincanspor bugün saat 14.15'te Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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