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Dünya

24 erkek cesedi bulundu

Meksika polisi, başkent Mexico City’nin iç kesimlerinde 24 erkek cesedi buldu. Çete savaşlarından şüpheleniliyor.

14 Eylül 2008 03:00

Cesetler üzerinde yapılan araştırmaların, bu kişilerin elleri arkalarından bağlandıktan sonra ateş edilerek öldürüldüğünü gösterdiğini belirten yetkililer, olay yerinde halen soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Mexico City kentinde, özellikle büyük uyuşturucu kartellerinin ve suç çetelerinin rakiplerini öldürdükten sonra söz konusu kişilerin cesetlerini halkın görebileceği yerlere attıkları biliniyor. Geçtiğimiz günlerde bu gibi durumlarda artış yaşanması üzerine ülke genelinde ‘Beyaz Adımlar’ adı altında binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlenmişti.

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