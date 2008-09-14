24 erkek cesedi bulundu

Cesetler üzerinde yapılan araştırmaların, bu kişilerin elleri arkalarından bağlandıktan sonra ateş edilerek öldürüldüğünü gösterdiğini belirten yetkililer, olay yerinde halen soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Mexico City kentinde, özellikle büyük uyuşturucu kartellerinin ve suç çetelerinin rakiplerini öldürdükten sonra söz konusu kişilerin cesetlerini halkın görebileceği yerlere attıkları biliniyor. Geçtiğimiz günlerde bu gibi durumlarda artış yaşanması üzerine ülke genelinde ‘Beyaz Adımlar’ adı altında binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlenmişti.