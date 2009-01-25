24 bin euroya Guiza'yı anlattı

İspanyol golcünün ayrıldığı sevgilisi Nuria, Güiza ile parası için birlikte olmadığını ve F.Bahçe’den aldığı komisyonla yaşadığını söyledi.



Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Daniel Güiza’nın geçen aralık ayında ayrıldığı sevgilisi Nuria Bermudez, "Güiza ile parası için birlikte olmadım. Bir kuruş bile almadım. Sadece oğlum için bir ev ve bir araba istiyorum" dedi. Güiza ile Nuria arasındaki ayrılık, İspanyol basınında tartışılmaya devam ederken, Nuria, Antena 3 televizyonundaki bir programa katılarak, İspanyol yıldız ile yaşadıklarını anlattı.



Nuria’nın, televizyondaki açıklamalarından dolayı yaklaşık 24 bin Euro aldığı da İspanyol basınında iddia edildi. Güiza’nın eski sevgilisi ve menajeri olan Nuria, ağlayarak yaptığı konuşmalarda, "Birlikte olduğumuz dönemlerde Güiza, hepsi kendi adına, 3 ev satın aldı. Çıkar için onunla beraber olmadım. Takımı ona ayda 300 bin Euro ödüyor. Ama benim hiçbir şeyim yok. Aralık ayında kredi kartı borçlarımı kapattım. Fenerbahçe’nin bana verdiği küçük bir komisyonla yaşıyorum. Onu temsil ettiğim için Daniel’den asla hiçbir şey almadım" dedi.



F.Bahçe’de ilk başlarda yeni takım arkadaşları ve kültür nedeniyle Güiza’nın çok zorlandığını savunan Nuria, "Gol atamadığı ilk dönemlerde eve gelip (Buradan gitmek istiyorum) diyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı. Nuria ayrıca 14 aylık çocuğunun televizyonda her futbol maçı gördüğünde "baba" dediğini de belirtti.



Nuria, Fenerbahçeli futbolcudan olan çocuğu hakkında "Oğlumdan olduğundan şüphem var" diyen Güiza’nın annesini mahkemeye vereceğini söyledi. Nuria ayrıca, Güiza’nın annesi tarafından 30 bin Euro değerindeki küpeleri çalmakla suçlandığını anlatarak "Ben İstanbul’a dönüp 1,5 saat kaldığım evden Dani’nin bana hediye ettiği bir alyans ve kolye ile ayrıldım" dedi.



