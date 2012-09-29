24 ayar altın kaplama Iphone 5 de çıktı

Piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren iPhone 5’e kavuşanlar, kendilerini dünyanın geri kalanına kıyasla şanslı kabul edebilir. Ortadoğulu zenginler ise çok farklı bir aksesuarıyla iPhone 5’e sahip olmanın sevincini yaşayacak.

Duabi’de dün satışa sunulan özel iPhone 5’ler, geçtiğimiz Cuma günü piyasaya sürülenlerden biraz farklı olarak,her biri 24 ayar altın kaplama.ve bu tercihin maliyeti ise 4.628 dolara denk geliyor. 5.035 dolar verirseniz,ilk fiyattan siyah modelin sarı altın kaplama olanını alabiliyorsunuz.Ve bunun yanında beyaz modelin kırmızı altın kaplama modeli de sizin oluyor.

Dubai’nin 7Days adlı gazetesi, “Her özel yapım telefon, kendi numarasına sahip ve özel hazırlanmış el oyması ahşap kutusunda geliyor. Özgünlük belgesi de kutunun içinde yer alıyor” dedi. Gazete, altın kaplama iPhone 5’lerin ilk olarak Londra merkezli Gold&Co. şirketi tarafından sunulduğunu öne sürdü.