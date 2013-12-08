24 ayar altın akıllı telefon satışa çıktı

Taylandlı elektronik devi HTC, 18 ayardan sonra, şu an sadece ABD'ye nakliyatı yapılan 24 ayar HTC One’ı da görücüye çıkardı.

Mashable’ın verdiği bilgiye göre, sınırlı sayıda üretileceği belirtilen 24 ayar HTC One’dan, ABD’de şu an sadece New York bürosunda 2 tane var. Telefonun altın kaplama olması dışında standart modellerinden bir farkı yok.

ABD fiyatı 2500 dolar olan altın HTC One Türkiye’ye gelir mi bilinmez ama, altın renkli HTC One Aralık ayından bu yana satışta.

Digital Trends sitesi, HTC M8 kod adlı yeni nesil HTC One’ın, Şubat veya Mart 2014’te piyasaya sunulabileceğini belirtti.