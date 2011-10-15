-236 metre yükseklikte konser İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Piyanist Tuluyhan Uğurlu, ''Sonsuza Kadar İstanbul'' adlı eserini, İstanbul'un en yüksek binası olan Sapphire'nin seyir terasında seslendirdi. Uğurlu'nun ''Dünya Başkenti İstanbul''un ardından bu kent için yazdığı ikinci eser olan ''Sonsuza Kadar İstanbul''u 236 metre yükseklikte seslendirdiği konser, müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Konser, ''Asya ve Avrupa'nın Büyülü Buluşması'', ''Aşkların ve Aşıkların Şehri'', ''Sinan Göklere Yükseliyor'', ''İstanbul'da Sonbahar'', ''Sana Dün Bir Tepeden Baktım'', ''İstanbul Esaretle Tanışıyor'', ''Kurtuluşa Doğru'' ve ''24 Saat İstanbul'' adlı 8 bölümden oluştu.