233 kurşunla öldürülen köylülere 21 bin 650'şer lira

T24 - Hatay'da Valilik, PKK'lı sanılarak öldürülen 2 köylünün ailesine 21 bin 650'şer lira tazminata hükmetti. Aileler tepkili: Komik rakam.





Hatay’da kekik toplamaya giderken PKK’lı sanılarak öldürülen köylülere devlet ‘en yüksek terör tazminatı’nı ödeyecek! Radikal gazetesinden Mesut Benli'nin haberine göre; Hatay Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonu asker ateşiyle ölen Mustafa Fil ve Ali Dalmış’ın ailelerine 21 bin 650’şer lira, yaralı kurtulan Mehmet Sak’a 2 bin 500 TL ödeme yapılmasına karar verdi. Böylece 233 kurşunla öldürülen köylülere kurşun başına 93 lira tazminat düşmüş olacak.

Hatay’ın Çardak Yaylası Şekerderesi bölgesinde 28 Haziran 2010 günü kekik toplamaya giden dört köylüye, Jandarma Özel Harekât Taburu’nda görevli askerlerce ateş açılmış, 66 yaşındaki Mustafa Fil ve 63 yaşındaki Ali Dalmış ölmüştü. Mehmet Sak yaralı, İbrahim Yalçın yara almadan kurtulmuştu.



Yaralıya 2 bin 580 lira



Hatay Valiliği, ailelerin terörle mücadeleden doğan zararlarının karşılanmasına ilişkin başvurusunu karara bağladı. Valilik, ölen köylüler Mustafa Fil ile Ali Dalmış’ın ailelerine 21 bin 650’şer lira ‘terör tazminatı’ ödemeye karar verdi. Komisyon, yaralı kurtulan Mehmet Sak’a 2 bin 580 TL tazminata hükmederken, yara almadan kurtulan İbrahim Yalçın’a ödeme kararı çıkmadı. Komisyonun Fil ile Dalmış’ın ailelerine ödenmesine karar verdiği terör tazminatının şimdiye kadar ödenen en yüksek rakam olduğu vurgulandı. Bugüne dek ödenmiş en yüksek rakam 14 bin lira.

Ancak aileler karara tepkili. Mustafa Fil’in oğlu Murat Fil, Radikal’e, bu rakamın en üst sınırdan olsa dahi çok komik olduğunu belirterek, “İnsan hayatına devletin biçtiği değer bu. Hiç suçsuz yere bir insan ölmüş, şimdi de dalga geçer gibi 21 bin lira öneriyorlar. Bu parayı kabul etmeyeceğiz” dedi.



‘Tutuklu yok’



Köylülerin avukatı Ali Habib de komisyonun önerdiği paranın benzer durumlar için en yüksek para miktarı olduğuna dikkat çekip ekledi: “En yüksek rakam olarak ortaya konulan para bile çok komik. Bu, söz konusu yasanın işlevsiz olduğunu gösteriyor. Aileler parayı kabul etmeyecekler. Ailelerin maddi ve manevi zararının karşılanması için de dava açacağız. Ancak önceliğimiz ceza davası. İki insan öldü, ancak tutuklu kimse yok.”





