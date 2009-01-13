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Dünya

232 kişi karanlık sularda kayboldu

Endonezya'da hafta sonunda kötü hava koşulları nedeniyle batan gemide kayıp 232 kişiyi canlı bulma ümidi giderek azalıyor

13 Ocak 2009 02:00

Endonezya'da hafta sonunda kötü hava koşulları nedeniyle batan gemide kayıp 232 kişiyi canlı bulma ümidi giderek azalıyor.

Denizcilik yetkilileri, cumartesi'yi pazara bağlayan gece Sulavesi ve Borneo adaları arasında taşıdığı 267 kişiyle batan 700 tonluk gemiden sadece 34 yolcu ve mürettebat mensubunun kurtulduğunu belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, dün yapılan arama çalışmalarında 14 kişinin kurtarıldığını ve bir kadının da cesedinin bulunduğunu kaydetti.

Yetkililer, arama çalışmalarının, kötü hava koşulları ve denizin çalkantılı olması sebebiyle sadece büyük gemilerle yürütülebildiğini belirterek, bu koşullarda kayıpları canlı bulma şanslarının iyice azaldığını ifade ettiler.

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