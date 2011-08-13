'23 yıldır şiddet görüyorum ama boşanamam!'

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Vatan gazetesinin haberine göre; Mersin Merkez Akdeniz İlçesi Bahçe Mahallesi’nde oturan 2 çocuk annesi Ayten Birhoş, 2 gün önce eşi 61 yaşındaki Cemal Birhoş ile tartıştı. Bu sırada Birhoş, eşini tekme tokat dövdü, aldığı darbelerle yaralanan Ayten Birhoş, komşuları tarafından götürüldüğü Mersin Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi.Kollarında ve bocuklarında morluklar oluşan Birhoş, eşinden 23 yıldır şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi oldu.Ayten Birhoş “Şiddet nedeniyle 10 yıldır uyku sorunu çekiyorum. Eşim sadece beni değil çocuklarımı da dövüyor. Bütün bunlara rağmen boşanamam, çünkü ortada kalırım bana ve çocuklarıma bakacak kimse yok” dedi.